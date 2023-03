Empresa que construye el Hospital de Marga Marga demanda por $21 mil millones al Fisco por cambios al contrato de la cárcel de Talca

Lo que se pensaba como el gran "salvavidas" en materia penitenciaria para la región del Maule terminó transformándose en un constante dolor de cabeza para el Estado de Chile. Y es que a los reiterados retrasos en la ejecución de las obras del Complejo Penitenciario La Laguna, ubicado en la comuna de Talca, ahora se suma una demanda presentada por la empresa contratista española Acciona Construcción S.A., en contra del Fisco de Chile, en la cual solicitan una indemnización de $21 mil millones.

Ésta es justamente la misma empresa a cargo de la construcción del esperado y postergado Hospital Provincial de Marga Marga, el cual se edifica en la comuna de Villa Alemana para dar atención hospitalaria (cerrada) y atención ambulatoria (abierta), con una capacidad de 282 camas totales, y cuya adjudicación no estuvo exenta de complejidades, pues el ministro de Salud de la época, Jaime Mañalich, pretendía rescindir el contrato con Acciona pues no le generaba confianza. No obstante, la presión de los alcaldes, como la de Mauricio Viñambres, de Quilpué; y José Sabat, de Villa Alemana; hicieron posible continuar con esta firma a cargo de las obra.

En cuanto a los trabajos en la región del Maule, en junio del año 2017, esta empresa se adjudicó el proyecto denominado «Construcción Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna», conocido como la nueva cárcel de Talca, la cual se encuentra terminada en su obra gruesa, pero a la espera de resolver una serie de observaciones presentadas, las que tienen aún sin fecha determinada su entrega a las autoridades del Ministerio de Justicia para hacer uso de sus instalaciones.

Fueron justamente estos retrasos, por los cuales apuntan al Ministerio de Obras Públicas (Dirección Regional de Arquitectura del Maule), los que motivaron la presentación de esta demanda, pues afirman que "el proyecto encomendado resultó que no era completo ni definitivo; debiendo la demandada modificar continuamente el proyecto una vez celebrado el contrato mediante la incorporación de diferentes modificaciones". Esto, –explicaron desde la firma española– "al extremo de provocarle a nuestra representada una enorme pérdida económica".

La demanda de Acciona, representada por el estudio Molina Ríos –según consigna Diario Financiero– sostiene que las obras de la nueva cárcel de Talca sufrieron 16 modificaciones de contrato, situación que significó un respectivo aumento de plazo que las partes involucradas se vieron en la obligación de introducir mientras la iniciativa ya estaba en plena etapa de ejecución.

De igual forma, la acción judicial indica que los aumentos del plazo de duración de las obras generaron que el período de estadía de la empresa constructora fuera superior al contemplado en el contrato firmado el 2017. Esto, los obligó a incurrir en "mayores gastos", "costos financieros" y "perjuicios".

Cabe recordar que el Complejo Penitenciario La Laguna, ubicado en el sector de Panguilemo, se proyecta como uno de los recintos penitenciarios más modernos de Latinoamérica. Albergará a más de 2.300 internos, en un espacio de 60 mil metros cuadrados, y contará con más de 1.500 cámaras de televigilancia interna, gimnasio, venusterios, hospital penal, escuela y central de producción de alimentos. Esta nueva cárcel de Talca tendrá enfoque en la reinserción laboral.

