El "muñequeo" de Sharp y Ripamonti que permitió una salida por secretaría y mantiene viva la esperanza en shows de Año Nuevo

Cinco días faltan para que comience el 2023 y en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar aún reina la incertidumbre respecto a qué va a pasar con el show de Año Nuevo en el Mar debido a que recién comenzaron las pruebas para verificar si los fuegos artificiales, cuya certificación se encuentra vencida, se pueden utilizar.

Recién este lunes 26 comenzaron los testeos a cargo del Instituto de Investigaciones y Control (IDIC) del Ejército; esto, luego que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas firmara la modificación al reglamento sobre la utilización de la pirotecnia, acción que le corresponde fiscalizar a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

Cabe hacer presente que esta jugada de último minuto se realizó tras las diversas acciones realizadas por los municipios de Valparaíso y Viña del Mar, a cargo de los alcaldes Jorge Sharp y Macarena Ripamonti, respectivamente, quienes, por un lado, elevaron una carta al presidente Gabriel Boric para que autorizara el uso de los fuegos artificiales y; por otro, pidieron ayuda a parlamentarios para que intercedieran ante el Ministerio de Defensa, tal como fue el caso de Tomás de Rementería (PS).

MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO

Desde la DGMN informaron que la modificación al artículo 304 del reglamento complementario que autoriza el uso de los fuegos artificiales en territorio nacional se publicó en el Diario Oficial a las 16:30 horas del viernes 23 de diciembre, y que consta en que la vigencia de la pirotecnia dependerá del rotulado del fabricante, dejando en el pasado la vigencia de dos años desde el momento en que entraban al país.

Este "golazo" de Sharp y Ripamonti, sumado a la "presión" por la cercanía con el 1 de enero, llevaron a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas a modificar el reglamento y autorizar a la IDIC a probar los elementos pirotécnicos que se pretenden utilizar en este multitudinario evento en el borde costero de ambas ciudades, acción que se está llevando a cabo actualmente en la nortina ciudad de Copiapó.

Y es que en concreto, desde la Dirección General de Movilización Nacional se indicó que se adelantó la decisión de modificar el reglamento, pues actualmente dicho organismo dependiente del Ministerio de Defensa se encontraba evaluando los cambios sugeridos en la ley del 25 de enero de 2022, la cual se publicará en febrero de 2023 por parte del Gobierno para comenzar a implementarla.

ROL DE EMPRESAS

En base a toda esta situación, el director general de la DGMN, general de brigada Patricio Carrillo, señaló a El Mercurio de Valparaíso que "hay que estar pendientes de las empresas que estén cumpliendo la ley porque, en este caso, la empresa sabía desde diciembre del año pasado que sus elementos estaban vencidos. No es que ahora nos dimos cuenta y detectamos eso. Al 31 tenían que ser destruidos algunos elementos y ellos, con todo eso, postularon a una licitación".

Vale explicar que la empresa mencionada por el oficial del Ejército de Chile es la unión temporal de las firmas Piromar FX SpA y Pirotecnia SpA, las cuales se aliaron para estos eventos y se presentaron a las licitaciones tanto de Valparaíso como de Viña del Mar, a pesar que –como dice el general Carrillo– sabían que su material estaba vencido.

"Vamos a seguir dando cumplimiento a la legislación, no vamos a autorizar eventos que están fuera de la ley. Estamos en una constante revisión de los elementos en el año, no solo en Año Nuevo. Hay recitales que también necesitan pirotecnia y las empresas saben cuándo están bloqueadas y cuándo no. Hay que estar atentos a lo que las empresas tienen en sus bodegas", añadió el titular de la DGMN.

La responsabilidad de la Dirección de Movilización apunta básicamente a las empresas, pues el general Carrillo subrayó que a pesar de que Piromar FX SpA y Pirotecnia SpA se aferraban a que el rotulado de la pirotecnia indica "2025", aseguró que muchos de estos fuegos artificiales tienen incluso su rotulado vencido.

"A esa empresa se le dio la oportunidad de importar elementos y trabajar con estos en Chile, no trabajar con los vencidos y; a la vez, con los vencidos se les dio la oportunidad de exportarlos a otro país que para la legislación de ellos estuviesen aptos. Pero la empresa no tomó ninguno de los dos caminos", zanjó.

