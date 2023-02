El listado de "abusos" y "daños" que concejales denunciaron en el marco del Festival de Viña

A los ya conocidos problemas originados en la antesala de la 62ª versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, ahora los concejales de la Ciudad Jardín dieron a conocer las dificultades que evidenciaron durante el desarrollo de la máxima cita artística-musical del país, el denominado «Festival de Festivales».

Todos los antecedentes que fueron recopilando los ediles durante la realización del certamen en la Quinta Vergara serán expuestos en la futura sesión del Concejo Municipal, instancia donde se deberá discutir lo que será la próxima licitación para la nueva concesión del Festival de Viña del Mar, a partir del año 2024.

POLÉMICAS PREVIAS

Pero antes de detallar lo que fue la experiencia de los concejales en el anfiteatro, vale recordar que la primera gran polémica de Viña 2023 vino de la mano con la demora de la parrilla de artistas confirmados para el certamen. Sin embargo, la gran controversia llegó con la ausencia de la orquesta en la Quinta Vergara, cuestión que sólo fue subsanada luego del "remezón" que generó la decisión en el público.

Luego, las polémicas continuaron con la cancelación del show de Maná, debido a problemas de salud de su cantante, Fher. Esto, a su vez, generó una reprogramación del segundo día de Festival, confirmando en lugar de la banda mexicana a las argentinas Tini y Emilia, cuya música está enfocada principalmente a un público adolescente-juvenil, cuestión que no gustó al comediante Daniel Alcaíno, quien decidió bajarse del evento con su personaje Yerko Puchento.

La última gran polémica se registró tan sólo 48 horas antes del inicio del show. A diferencia de años anteriores, se suspendió la tradicional comida con la que terminaba la Gala del Festival de Viña, dando paso a un evento distinto, denominado «Noche Cero». Si bien, se esperaba que el público estuviera cerca de sus artistas favoritos, lo cierto es que las rejas imposibilitaron que pudieran apreciar de cerca los looks de los famosos que desfilaron por la alfombra roja dispuesta en la Av. Perú.

DENUNCIAS DE CONCEJALES

En primer lugar, se denunció que el área de concesión que tienen Canal 13 y Televisión Nacional (TVN) en la Quinta Vergara fue absolutamente sobrepasada. Es decir, ocuparon más espacio que el permitido, que va desde el pórtico hasta el ingreso de la Quinta Vergara, además del ingreso a través de la calle Quinta.

"Pero ellos se tomaron toda la Quinta Vergara, incluido el parque", dijo el concejal Pablo González, presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal de Viña.

De igual forma, el edil comunista aseguró que los automóviles, tipo transfer, de las dos estaciones televisivas se estacionaron sobre las áreas verdes de la Quinta Vergara, cuestión que terminó afectando gravemente al pasto del lugar.

La fiscalización efectuada por el concejal viñamarino también permitió detectar que dichos vehículos de TVN y Canal 13 causaron serios daños en algunas soleras de los caminos interiores del parque de la Quinta Vergara.

Pero eso no es todo, pues los ediles también acusaron que la organización del Festival de Viña 2023 instaló una carpa en el frontis del Palacio Vergara a disposición de los equipos técnicos del certamen musical. Además, en los alrededores ubicaron máquinas que ocasionaron daños en la losa del palacio.

También se registró presencia no autorizada de un food truck para proveer de comidas y bebidas a los negocios que comercializaban sus productos al público que transitaba al interior de la Quinta Vergara.

Finalmente, el concejal González sostuvo que tuvo problemas con el encargado de comunicaciones del Festival para poder fiscalizar diversos lugares. Es decir, le impidieron el paso para poder efectuar su labor como edil de la comuna.

"Los canales abusaron y sobrepasaron las atribuciones que tienen por contrato, además de dos empresas contratistas que tuvieron problemas con los equipos municipales y se atribuyeron prerrogativas que no tienen, porque el contrato es con los canales, no con ellos. Se tomaron espacios públicos que no eran propios", sostuvo González.

A raíz de todas estas situaciones, el edil del Partido Comunista solicitó un informe detallado al Director de Control y Concesiones del Municipio de Viña del Mar; a lo que se sumó el concejal Carlos Williams (RN), quien pidió un documento adicional al Departamento Jurídico, con el objetivo de verificar si se cumplió con lo establecido en las bases de la licitación y el contrato.

