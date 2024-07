El lado B del homenaje municipal a Everton por sus 115 años: Corporacion y concejales alegan que no fueron considerados

Decepción, tristeza, indignación y profunda molestia. Eso es lo que sienten en la Corporación Deportiva Everton por el homenaje que realizó la Municipalidad de Viña del Mar al club oro y cielo, al no considerarlos.

La situación fue alertada por miembros del Concejo Municipal, quienes tampoco habían sido informados ni consultados sobre el asunto. El concejal René Lues contó que “el pasado 1 de julio se realizó en el Teatro Municipal de Viña del Mar la denominada “Gala del Fútbol”, ocasión en que la alcaldesa le entregó al Club Deportivo Everton de Viña del Mar un justo y merecido reconocimiento como “patrimonio inmaterial de la ciudad”; sin embargo, la forma en que lo hizo representa para mí una nueva manifestación de irrespeto y desprecio hacia el Concejo Municipal, instancia que debiera aprobar este tipo de distinciones a instituciones y personalidades de Viña del Mar, porque es la municipalidad, conformada por la Alcaldesa y el Concejo, la que, en representación de la ciudad, entrega estos reconocimientos”.

Además, recordó que el decreto alcaldicio N° 8494 tiene fecha 21 de junio y hubo un concejo extraordinario el 28 de junio “donde pudimos haber aprobado unánimemente esta merecida declaratoria en la que todos estábamos de acuerdo, y de cuya realización, además, ni siquiera fuimos informados en la invitación que recibimos para participar en la Gala, es decir, todo se mantuvo en estricto secreto y reserva, y más encima en las redes sociales municipales se señaló después que era una distinción entregada por la Alcaldesa y el Concejo, lo que es absolutamente falso, pues el Concejo fue completamente excluido de esta decisión”.

Junto a esto, criticó que “en cuanto al evento mismo, desde siempre hemos señalado que, tanto la sociedad anónima como la corporación representan a Everton, pues Everton es uno solo, y, por lo mismo, no encuentro justificación alguna a la grosera exclusión que sufrió la directiva de la corporación que se encontraba presente en la Gala, la que no fue ni nombrada ni invitada a recibir también este reconocimiento en nombre de Everton, pues por sus 115 años de historia lo merece sobradamente. Por tanto, una decisión que debía habernos unido completamente, terminó generando un conflicto innecesario por la impericia, falta de liderazgo y agudo personalismo de la alcaldesa”.

Sobre este último punto, hay que recordar que la Corporación Deportiva Everton Viña del Mar nace en 1909 en Valparaíso. En 1935, el club se traslada a Viña del Mar, estableciéndose definitivamente ahí y entre 1936 y 1943 tuvo un receso para volver en 1943, donde consiguió su entrada a la liga profesional. La Corporación Deportiva de Everton mantenía una deuda de $564.000.000 con la Sociedad Anónima (S.A.), debido a su mala administración que la llevó incluso a que la justicia envargara la recaudación de algunos partidos (2004) para cancelar a ex jugadores la suma de $50.000.000. La sede de calle Viane fue finalmente vendida para cancelar las deudas que arrastraba Everton, siendo rematada en la suma de $670.000.000. Esto también arrastró la pérdida de las copas, trofeos y fotos que eran parte de la vida e historia oro y cielo. Dos años después, en el año 2006, el club se transforma en una sociedad anónima deportiva (SAD) y en 2016 el conglomerado mexicano Grupo Pachuca firmó un acuerdo con el anterior presidente Antonio Bloise para quedarse con la mayoría de la parte de la Sociedad Anónima. Con el pasar de los años, notorias han sido las diferencias entre la Corporación y los ejecutivos de la SAD.

OFICIAN A ADMINISTRADOR

El presidente de la comisión de Deportes del Concejo Municipal, Carlos Williams, señaló que “efectivamente el Concejo no fue consultado con respecto a esta designación. Obviamente no creo que alguien se haya opuesto pero en su oportunidad, al día siguiente, para ser más específico de realizada esta actividad en el teatro municipal, yo hice llegar un oficio al Administrador municipal, para que se diera una respuesta a esta nominación, si era necesario que pasara por el concejo y sobre lo mismo, por qué no se había considerado a la corporación Everton”.

En ese sentido, el edil reflexionó al respecto, indicando que “Everton somos todos, la sociedad anónima, la corporación, los hinchas, los simpatizantes. O sea, Everton es Viña del Mar”.

Sin embargo, la crítica más dura vino de parte del presidente de la Corporación Deportiva Everton de Viña del Mar, Wilson González, quien confesó sentirse decepcionado y muy molesto por el ninguneo que recibieron como institución de parte de la alcaldía viñamarina.

NO SE RECONOCIÓ NI SALUDÓ A LA CORPORACIÓN

“No quiero ser mal pensado, pero creo que hoy día la alcaldesa o quienes están ahí tienen que reconocer y conocer la historia de Everton”, dijo el dirigente.

“Fuimos invitados a los 115 años una gala de fútbol donde nosotros participamos como fútbol en la corporación y también parte de eso es el aniversario de los 115 años de Everton, donde se entregó un galardón la sociedad anónima, pero no fuimos considerados nosotros como parte de la historia de Everton. Nosotros obtuvimos tres medallas como corporación desde que estuvimos a cargo. Pasaron situaciones raras, malas, sí, por cierto, pero la corporación es parte de la historia de Everton. Y ese día, en el día que se hizo la gala, que no era la gala de Everton, sino que era la gala de todos los clubes que cumplían más de 100 años en Viña, se entregó este reconocimiento inmaterial a la sociedad anónima, excluyendo a la corporación de este saludo de Everton”, acotó.

González recordó que en Viana tenían una casona “que por mal manejo se perdió, no olvidemos que teníamos los terrenos de Reñaca Alto que también los perdimos, que también se nos quitó. Hay una historia entre la corporación y Everton, es más que la sociedad anónima. Entonces no queremos aquí hablar de malas intenciones, solo queremos decir que se debe reconocer la historia verdadera de Everton. No hay hoy día un reconocimiento a la verdadera historia de Everton. Yo creo que no se conoce la historia de Everton, para ser honesto, porque se pasó un video ese día ahí donde no se nombró la casona, donde no se nombró la corporación, donde no se saludó a la directiva”.

NO OLVIDEN LA HISTORIA DE EVERTON

Contó además que “yo estaba acompañado por toda la directiva, nosotros somos corporación, tenemos ramas deportivas, básquetbol, fútbol, hockey, tenemos varias ramas, estábamos todos ahí, y ni siquiera fuimos considerados. Entonces nos invitaron a una fiesta que no era nuestra fiesta. Yo llamo especialmente a la alcaldesa Viña que conozca y reconozca el trabajo de la corporación de Everton”.

En ese sentido, mencionó, por ejemplo, que “en la corporación tenemos más de 1.000 niños en nuestras escuelas, tanto de fútbol, de básquetbol, de hockey. Hockey es una tremenda rama donde tenemos que invertir mucho dinero, cada vestimenta de los chiquillos de hockey vale miles de pesos, en los cuales los apoderados con el sacrificio, el trabajo, la lucha y el esmero, hemos sido campeones a nivel nacional. Con básquetbol hemos sido campeones a nivel regional. Entonces hay que considerar ese trabajo. Everton no sólo es fútbol también hay una corporación que también tenemos la rama de fútbol. Tenemos historia, no olvidemos alcaldesa, por favor la historia de la casona ahí en Viana 161. No olvide la historia, alcaldesa”.

Finalmente, sentenció: “Sólo pido que reconozcan la historia de Everton, cómo fue, cómo es y cómo va a ser para el futuro”.

