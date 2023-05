El honesto mea culpa del PPD de Valparaíso por ir en listas separadas con el oficialismo: "A la vista de los resultados, fue una pésima idea"

Una de las grandes discusiones que se dio en la previa a las campañas con miras a la elección del Consejo Constitucional era si las denominadas «dos almas» del Gobierno debían competir de manera alineada o mantener su independencia. Finalmente, el «Socialismo Democrático» decidió ir por un lado y «Apruebo Dignidad» por otro.

De esta manera, el Partido por la Democracia (PPD) hizo alianza con la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Radical (PR), dándole vida al pacto «Todo por Chile»; mientras que Convergencia Social (CS), Revolución Democrática (RD) y Comunes (los tres del Frente Amplio) mantuvieron la alianza con el Partido Comunista (PC), Acción Humanista (AH), Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Partido Liberal (PL), y sumaron al Partido Socialista (PS), en un pacto que denominaron «Unidad para Chile».

La decisión de competir por caminos separados no convenció a todos, y menos ahora a la luz de los resultados, que dejaron literalmente sin pan ni pedazos a «Todo por Chile», que no consiguió elegir a ninguno de sus 70 candidatos en el país.

En detalle, la alianza del PPD, la DC y el PR sumó 877.207 votos, equivalentes al 8,95% de la votación nacional. Por su parte, la unión de CS, RD, Comunes, PC y PS consiguió 2.800.975 sufragios, correspondientes al 28,59% de la votación nacional, lo que se traduce en que de sus 72 candidatos, 16 formarán parte del Consejo Constitucional.

Una vez consumado el fracaso de «Todo por Chile», las miradas apuntaron a Natalia Piergentili, presidenta del PPD, una de las principales responsables de que el oficialismo compitiera en listas separadas. A la hora de los balances, explicó que decir que fue un error "sería desconocer las convicciones que nos llevaron a tomar esta decisión", agregando que "todo el mundo ha dicho que lo que pasó ayer fue una derrota, sí. ¿Lo que vivió mi partido y el esfuerzo que intentamos hacer, fracasó? Sí. Podemos buscar múltiples razones, pero fracasó. ¿Eso nos obliga a replegarnos? No".

MIRADA REGIONAL

Lo acontecido a nivel nacional no discrepa mucho de los resultados electorales en la región de Valparaíso, pues de los seis candidatos que presentaron el PPD, la DC y el PR, no consiguieron elegir a ninguno. Y es que el pacto «Todo por Chile» logró sumar 117.844 votos, equivalentes al 10,95% de la votación regional.

En detalle, los dos candidatos de la Democracia Cristiana, Manuel Tobar y Darma López, sumaron 19.918 sufragios, alcanzando un 1,85%; los dos representantes del Partido de la Democracia, Marco Antonio Núñez y Jazmín Murillo, consiguieron 71.400 sufragios, equivalentes al 6,64%; mientras que las dos cartas del Partido Radical, Christian Inostroza y Carla Allendes, obtuvieron 26.526 preferencias (2,47%).

Como se logra apreciar, el PPD fue el que tuvo el mejor rendimiento del pacto de centro-izquierda, impulsado básicamente por la alta votación conseguida por el ex diputado y ex intendente de Valparaíso, Marco Antonio Núñez, quien logró posicionarse con el 4,85% de la votación regional gracias a sus 52.204 sufragios. De hecho, el militante PPD en soledad consiguió más votos que todo el PR y la DC juntos (46.444 preferencias).

PPD: "FUE UNA PÉSIMA IDEA"

La alta votación de Marco Antonio Núñez abrió de inmediato la interrogante en el Partido por la Democracia respecto a si fue una buena decisión haber competido en listas separadas de «Apruebo Dignidad» y el Partido Socialista. Buscando la respuesta a esta pregunta, Puranoticia.cl tomó contacto con Claudio Zurita Ibarra, presidente regional del PPD en Valparaíso, quien fue tajante en sus dichos.

"Llevamos un muy buen candidato, como era Marco Antonio Núñez, pero no tuvimos piso porque nuestros compañeros no sumaron lo que pensábamos. Acá tiene que ayudarnos el resto. A Marco no le fue mal, sobre todo en el Aconcagua, donde le fue bastante bien, pero no nos alcanzó porque Valparaíso es gigante. Nos falló el Distrito 7", expresó el timonel de esta tienda de centro-izquierda.

De igual forma, ahondó en torno a competir en listas separadas diciendo que "en lo personal, creo que fue una apuesta que se hizo y hay que ser valiente en decir que en su momento pensamos que era una buena idea, porque fue con acuerdo y la presidenta estaba muy convencida; pero a la vista de los resultados, fue una pésima idea".

Zurita precisó que "esto era obvio porque históricamente, cuando yo era Alcalde (de Santa María), con los concejales siempre éramos cercanos al Partido Socialista, éramos como primos-hermanos, siempre era el PPD y el PS, y nos fortalecíamos mucho; pero ahora, a la vista de los resultados, no fue una buena idea. Pero en el momento histórico se tomó ese acuerdo y eso hay que respetarlo".

Cabe hacer presente que el partido en su conjunto se reunirá el próximo 27 de mayo, en Santiago, instancia donde abordarán lo que fueron los resultados electorales de este domingo 7 de mayo; esto, mientras a nivel regional se tiene proyectado realizar una reunión durante la próxima semana, en fecha y horario aún por confirmar.

DC: "NOS FUE MAL", PERO...

Puranoticia.cl también conversó con el presidente regional de la DC en Valparaíso, Álex Avsolomovich, quien pese a reconocer que "nos fue mal", valoró que "hubo mucha influencia nuestra" a través de la comisión constitucional del partido. También destacó que en la Comisión Experta hay dos representantes (Alejandra Kraus y Paz Anastasiadis) y que en el Comité Técnico de Admisibilidad suman a otro (Tomás Jordán).

En cuanto a la votación en la región de Valparaíso, el timonel de la falange aseguró que "nos fue mal en el sentido de que no ganamos más votos, pero tampoco perdimos, porque el universo que se midió del 4% anterior (en las municipales de 2021) fue sobre voto voluntario y ahora medimos lo mismo, pero en un universo de voto obligatorio".

"No hemos perdido votación, pero no hemos crecido", insistió Avsolomovich, quien explicó esta afirmación en el argumento de que "las respuestas concretas que hemos dado a los grandes problemas, como en el tema previsional, la gente no las conoce y no sabe lo que hemos hecho. Por ejemplo, en la comisión constitucional de la DC, donde hay gente como Zapata, Correa-Sutil y Jordán, es la que le ha dado la sustancia a todo este proyecto constitucional, pero eso la gente no lo sabe".

El presidente de la DC en la región de Valparaíso cerró sus palabras manifestando que "no estamos perdidos" y que sólo "hemos recibido una nota de advertencia".

Avsolomovich también compartió con Puranoticia.cl una reflexión por escrito respecto a lo ocurrido el domingo 7 de mayo, en la que –en síntesis– expone que la estrategia que debe seguir la tienda que preside debe ser: "1) Fortalecer los lazos con las otras tendencias social cristianas afines; 2) Mantener alianzas políticas con nuestros socios conocidos, y 3) Dialogar con todos".

PURANOTICIA