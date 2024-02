El arribo de Vallejo a la región: Ministra da discurso de unidad, pero continúan los gestos de distanciamiento con la alcaldía de Viña

"Nosotros acá en el territorio estamos trabajando todos y todas juntos. El Gobierno central con el mundo privado, con las alcaldesas, sus funcionarios y funcionarias municipales, con dirigentes y dirigentas, independientemente del color político, y eso es lo importante y nuestra prioridad”, dijo este miércoels la ministra secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, tras terminar el Cogrid regional, a propósito de las críticas hacia el cambio de la ministra de Defensa Maya Fernández como enlace con el trabajo en la Quinta Región por los incendios por su propio nombre, pero además en medio de la tensión que se ha vivido con las alcaldías de las comunas afectadas, especialmente Viña del Mar.

La vocera de Gobierno indicó que todos se encuentran “trabajando juntos y juntas porque tenemos una tarea mandatada por el Presidente de la República, tanto los que participan por ley en el Cogrid como los que no participan por ley en el Cogrid, pero están también aquí apoyando las tareas que se requieren 24/7, entonces la verdad es que tenemos bien claras nuestras prioridades y vamos a seguir trabajando en aquello", y reiteró la postura del Gobierno en torno a los motivos de los incendios: "La hipótesis central de todos y todas acá es que hubo intencionalidad, pero es algo que tiene que confirmar la Fiscalía y finalmente la justicia".

Lo dijo tras encabezar la reunión del Cogrid regional en dependencias de la Academia Politécnica Naval de Chile (Apolinav), lugar donde hace algunos días comenzaron a realizarse estas reuniones de coordinación ante la emergencia tras haber estado funcionando en el Estadio Sausalito.

Y si bien es cierto que las palabras de la ministra dan cuenta de un sentido de unidad que funciona para cubrir los dos flancos que tiene el Gobierno abiertos en materia comunicacional, tanto a nivel central como con la alcaldía de Viña del Mar, lo concreto es que las señales no han ido en esa misma dirección.

Fuentes de Puranoticia.cl daban cuenta de que uno de los motivos para cambiarse a la sede naval de Avenida Las Salinas era, justamente, evitar la presencia constante de la alcaldesa de Viña del Mar, en las reuniones. Esto, por un lado, por el protagonismo que adquiría ante la prensa la jefa comunal en desmedro de lo que se buscaba comunicar desde el Gobierno en torno a la emergencia, como por las diferencias de información que había con ella. Primero, con las cifras de desaparecidos, luego con los montos que costaría la reconstrucción, y finalmente con la existencia o no de un plan de emergencias y evacuación válido. Además, complicaba que se "apareciera" la alcaldesa allí mientras las otras dos jefas comunales de comunas afectadas, Valeria Melipillán, de Quilpué; y Javiera Toledo, de Villa Alemana, no podían participar.

Pues bien, una hora después de se realizara esta reunión y punto de prensa, el municipio viñamarino enviaba otro comunicado informando de un artefacto presumiblemente incendiario encontrado en Reñaca Alto: "Vecinos de Reñaca Alto alertaron a un funcionario municipal, sobre la presencia de varios sujetos que intentaban prender fuego a árboles del sector luego de la emergencia por los incendios, quienes huyeron dejando botado una rama con un paño amarrado en uno de sus extremos el cual estaba empapado con un líquido. Este elemento de prueba y todos los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía local para colaborar en la investigación que el organismo persecutor está realizando", dice el escrito enviado a los medios.

Adicionalmente, y en otro intento por defender la posición municipal tras las acusaciones de no contar con un plan de emergencia y evacuación vigente dado a conocer por Ciper la semana pasada, además de lo informado por Canal 13 respecto de las advertencias de Conaf sobre los sitios siniestrados, este martes la alcaldesa Ripamonti afirmaba que “Conaf nos ordena hacer cortafuegos pero lamentablemente en los más de los 473 predios en los que tenemos que hacerlo, del orden de 435 son privados, sin tener nosotros la autorización y capacidades para poder entrar en ellos”, y que el Municipio inició la ejecución del Plan de Gestión a mediados del 2023 para construir y mantener cortafuegos en toda la comuna en más de 140 puntos de acuerdo con el cronograma planificado (quebradas, caminos y perímetros de sectores poblados riesgosos), siguiendo las directrices del informe de “Propuesta de Confección Obras de Mitigación y Actividades de Prevención de Incendios Forestales Comuna de Viña del Mar” de la Corporación Nacional Forestal (Conaf)".

Además, Ripamonti indicaba que "el organismo responsable de rango nacional para responder a una emergencia es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, dentro de cuya ley de creación hay obligaciones para que las delegaciones del país y para que los municipios contribuyan con planes de emergencia comunal, el cual nosotros entregamos al Consejo de Seguridad Pública, donde participan desde la Fiscalía, la Subsecretaría de Prevención del Delito hasta la Delegación Presidencial, entre otros organismos y comunidad organizada”.

Sin embargo, la tensión entre ambas autoridades no ha bajado. Prueba de ello es la escueta respuesta que dio la delegada presidencial regional, Sofía González, respecto a esto: "Creo que es importante que dejemos a las institucionalidad hacer las investigaciones y revisiones necesarias, y que no hagamos opinión ni hipótesis de manera anticipada. Voy a insistir en lo que ya he mencionado, existen ahora investigaciones que están en desarrollo y una vez que tengamos esa información entonces podemos hacer declaraciones".

Posteriormente, la misma delegada participó de un video reel junto a la vocera Camila Vallejo, transmitido a través de la cuenta de la ministra desde el Hotel O'Higgins, en el que muestran cómo se trabaja en ese centro de acopio de enseres enviados por el Gobierno y en el cual no participó la alcaldesa Ripamonti, pese a ser un establecimiento municipal ubicado en la Ciudad Jardín.

