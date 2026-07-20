Ejército despliega Hospital Modular en Ovalle tras daños por intensas precipitaciones

Después de que las intensas precipitaciones provocaran daños intensos en cinco de los siete pabellones del Hospital de Ovalle, el Gobierno y el Ejército dieron inicio al despliegue del Hospital Modular de Campaña.

La infraestructura permitirá mantener la continuidad de la atención en el Hospital de Ovalle, reforzando su capacidad de respuesta tras las afectaciones.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, agradeció "la disposición del Ejército de Chile y la rápida respuesta para poner a disposición el Hospital Modular de Campaña. Este apoyo será fundamental para entregar seguridad y dar continuidad a la atención de nuestros pacientes en la comuna”.

En tanto, el ministro (s) de Defensa, Christian Bolívar, sostuvo que "las capacidades de las Fuerzas Armadas están a disposición de la ciudadanía y de las autoridades locales para enfrentar las necesidades que se vayan generando”.

Por su parte, el comandante de la División de Salud, general Francisco Silva, detalló que el despliegue del Hospital Modular de Campaña permitirá recuperar capacidad quirúrgica y apoyar la atención de los pacientes del Hospital de Ovalle.

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