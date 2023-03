Dr. Leopoldo Moreno, el hombre que le permitió a Valparaíso adquirir el terreno para reponer el destruido Cesfam Las Cañas

El próximo 12 de abril se cumplirán nueve años del megaincendio que destruyó casi 3 mil viviendas en Valparaíso y que dejó un total de 15 personas fallecidas. Uno de los inmuebles consumidos por las llamas fue el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Las Cañas, el cual nunca fue repuesto pese a los diversos intentos de autoridades.

Encontrar un terreno adecuado para ejecutar un proyecto de reposición fue un serio dolor de cabeza para el Municipio, que recién el año 2020 avanzó seriamente con dos alternativas a la mano: una propiedad de Carabineros y otra de un particular que tenía en su interior una antena de radio. Desde la casa edilicia iniciaron las acciones con la institución policial, que finalmente descartó vender el espacio.

Es así como la administración de Jorge Sharp recurrió al privado: se trataba del Dr. Leopoldo Moreno, químico farmacéutico de la Universidad de Chile y destacado hombre de medios de comunicación, con fuerte presencia en 64 radios que emiten su programa de medicina complementaria.

ACUERDO INESPERADO

Cuenta el profesional a Puranoticia.cl que los funcionarios municipales llegaron casi de capa caída y sin ninguna esperanza a una primera reunión, quizás temiendo que rotunda sería la negativa a la propuesta para que vendiera el terreno. Y más aún considerando que gracias al boom inmobiliario en el sector de El Vergel, tras el nudo vial construido hacia el camino La Pólvora, recibiría muchas propuestas mejores en lo económico para adquirir el espacio. No obstante, grande fue la sorpresa cuando al conocer de qué se trataría la iniciativa proyectada en el lugar, dijo sin dudarlo que sí.

"Me contaron su idea y les digo que por supuesto, que claro que sí, que si era para un tema social yo feliz lo vendía. Eso los sorprendió porque jamás pensaron que iba a acceder. Encontraron en mí una contraparte accesible, que les dio facilidades", explica el Dr. Moreno, quien de todas maneras lamenta la burocracia que hay en torno el tema, recordando que fue el 2021 cuando el Concejo Municipal firmó la promesa de adquirir el terreno emplazado en el mismo cerro Las Cañas.

"Ellos vieron que muchas inmobiliarias me pagaban mucho dinero por el terreno y me decían que no podían pagarme lo que vale, pero yo les dije que no había problema y que yo lo vendería con el norte de ser un bien social", añade el ahora ex propietario del terreno de 2.500 metros (un cuarto de hectárea), el cual tiene una orientación al sol y con hermosa vista de la bahía de Valparaíso.

¿HIJO ILUSTRE DE VALPARAÍSO?

El compromiso del Dr. Leopoldo Moreno fue destacado por el alcalde Jorge Sharp, quien tras firmar el documento señaló que "estamos muy contentos porque cerramos una etapa. Por fin la ciudad tiene el terreno, que fue infructuosamente buscado tanto por el Municipio como por la comunidad. Estamos contentos porque no va a pasar otro aniversario sin el terreno para poder reconstruir el Cesfam y esperamos que en el aniversario del año 2024 tengamos puesta la primera piedra".

A tanto ha llegado el agradecimiento de las autoridades municipales que incluso trascendió la idea de que Leopoldo Moreno sea declarado Hijo Ilustre de Valparaíso, tema que el propio Sharp propuso al Concejo Municipal. Sin embargo, el químico farmacéutico reconoce que "no es un tema que me guste. Yo lo valoro, lo respeto y lo agradezco porque destacan el sentido social de lo que estaba haciendo, pero yo no vengo por la gloria. Yo no puedo decir que no porque es un regalo, pero lo respeto y lo agradezco. Yo agradecía ser parte de esta situación".

ETAPAS DEL PROYECTO

Cabe hacer presente que la adquisición del terreno que dará vida nuevamente al Cesfam Las Cañas tuvo un costo de $324 millones, que será financiada con presupuesto municipal. De igual forma, la selección se efectuó tras analizar múltiples opciones, considerando aspectos técnicos y las características y condiciones que debe reunir un predio para dar cumplimiento a las exigencias de la normativa urbanística para la realización de un centro médico que reciba a 10 mil usuarios.

Moreno concluyó indicando que "decido venderlo porque la gente lo necesita, más que yo, más que el Alcalde. Lo hago porque la gente lo necesita, necesitan un Cesfam y el Estado tiene $5.000 millones parados ahí para construir ese elefante, esa tremenda edificación con medicina moderna, con todo. Y no va a ser por un pelagato como yo que se va a oponer. Son miles de familias las que se van a beneficiar. Me motiva cumplir una ley superior, que es cuando Dios te pone cosas en tu vida y no lo hace para tu pecunio personal. Ese es el sentido de la vida".

La adquisición del terreno es fundamental para el desarrollo del proyecto de diseño del Cesfam Las Cañas y es uno de los compromisos adquiridos para la realización de esta iniciativa, al ser un requerimiento del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA). Además, el perfil de diseño arquitectónico cuenta con recomendación satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social, lo que se traduce en aprobación técnica y económica para su realización. Este diseño está avaluado en $107 millones y será financiado a través del Ministerio de Salud. Se espera que el diseño pueda ser licitado durante el año 2023 y la obra de construcción pueda iniciar durante el 2024, con una inversión aproximada de $5.500 millones.

