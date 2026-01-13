Dos fallecidos y nueve lesionados deja colisión entre bus y camión en la Ruta 5 Norte en Arica

Dos personas murieron debido a la colisión entre un bus de pasajeros y un camión en la comuna de Arica. Nueve pasajeros resultaron lesionados.

De acuerdo a la información de Carabineros, el accidente se produjo a las 5:30 horas de este martes en la salida sur de Arica, a la altura del kilómetro 2.049 de la Ruta 5 Norte.

Por causas que se investigan, en el lugar chocaron los dos vehículos. Los fallecidos son el conductor del camión y un pasajero del bus. Ambas máquinas se dirigían a Arica.

Producto del siniestro, la ruta estuvo inhabilitada y el tránsito fue suspendido en ambas direcciones, durante las primeras horas de la mañana.

Un equipo de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito, Siat Arica, se encuentra realizando peritajes de su especialidad, para determinar la dinámica y causa basal del accidente.

Al hospital regional Doctor Juan Noé han ingresado hasta ahora 9 lesionados, con diagnóstico desconocido, pero sin riesgo vital.

PURANOTICIA