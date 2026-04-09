Dos adolescentes quedan con internación provisoria tras ingresar armados y amenazar a profesores en liceo Pablo Neruda de Temuco

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó la internación provisoria de los adolescentes G.A.T.C. y E.I.F.C.B., imputados como autores de los delitos de amenazas simples, porte de arma blanca y porte de arma de fuego prohibida, cometidos el martes en el Liceo Pablo Neruda.

En la audiencia de formalización, la magistrada Viviana García ordenó el ingreso de los adolescentes al Centro de Internación Provisoria de Chol Chol, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.

Sin embargo, respecto del menor C.W.G.M., imputado por los mismos delitos, el tribunal descartó la medida cautelar solicitada y decretó en su lugar la de arraigo nacional, prohibición de acercarse al establecimiento educacional, sus alumnos y profesores, y la sujeción a la vigilancia del Servicio Nacional de Menores, al considerar que no se acreditó su participación en el delito de porte de arma de fuego prohibida.

Según el ente persecutor, cerca de las 10:47 horas del martes 7 de abril, los tres adolescentes, previamente concertados y premunidos de una pistola a fogueo modificada, un machete y una cortapluma, llegaron hasta el exterior del Liceo Pablo Neruda de Temuco, escalaron para ingresar por una reja perimetral y llegaron hasta la multicancha, donde habían alumnos y profesores, a quienes amenazaron.

El imputado G.A.T.C. exhibió el arma de fuego mientras gritaba diversas amenazas y luego la entregó a E.I.F.C.B., quien la guardó para posteriormente los tres huir del lugar. Dos profesores los siguieron y luego dieron aviso a Carabineros, quienes lograron la detención de los adolescentes a un par de cuadras del establecimiento educacional, aun con las armas en su poder.

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