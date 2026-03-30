Dolor en Calama: masiva despedida a inspectora asesinada remece a la comunidad educativa

La comunidad de Calama despidió este lunes a María Victoria Reyes Vache, la inspectora que perdió la vida tras ser atacada en el Instituto Obispo Silva Lezaeta. Sus restos fueron trasladados hacia la localidad de La Huayca, en las cercanías de La Tirana, Región de Tarapacá, donde se llevará a cabo el proceso de cremación.

Durante la mañana de este lunes, una caravana escoltada por Carabineros acompañó el féretro de la profesional desde el recinto educativo por las calles de la ciudad. El trágico suceso ocurrió el viernes pasado, cuando la mujer recibió una herida cortopunzante que le causó la muerte de forma abrupta.

La víctima, quien justamente este lunes habría cumplido 60 años, tenía planeado acogerse a retiro durante el presente año. A raíz del crimen, las actividades académicas en el instituto permanecen interrumpidas. Asimismo, todos los establecimientos educacionales de Calama, incluyendo los dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, destinaron esta jornada a realizar espacios de reflexión interna.

En la jornada dominical se efectuó una misa de despedida organizada por la Diócesis de Calama, la cual contó con la presencia masiva de la comunidad escolar. En dicha instancia, Catalina Reyes, hermana de la fallecida, manifestó su anhelo de castigo para el responsable: "se haga justicia y que esta persona que cometió estos asesinatos pague y reciba todo el rigor de la Ley".

PURANOTICIA