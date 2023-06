Disponen de fiscalizadores para identificar a responsables de basurales en Valparaíso

Dos toneladas de cerros, pero de material voluminoso y orgánico, han debido retirar equipos de aseo de la Municipalidad de Valparaíso en el bandejón central de la avenida Brasil, entre las calles 12 de Febrero y Uruguay. Esto, porque inescrupulosos lo han estado utilizando como vertedero y basurero irregular. El hecho no sólo genera contaminación visual, sino que podría transformarse en un riesgo sanitario y foco de infección por la falta de cuidado de terceras personas.

Para esto, la casa edilicia porteña ha tomado dos vías para corregir la situación: disponer de turnos de fiscalizadores de aseo permanente en el sector para poder identificar al o los responsables de arrojar basura en lugar no autorizado. Quienes sean sorprendidos, se arriesgan a multas de 1 UTM.

La otra medida adoptada ha sido redestinar recursos no previstos, porque no tan sólo significa enviar a una cuadrilla para barrer, como se hace en toda la ciudad, sino que se despliegan camiones, algunas veces bateas y operarios para que el espacio pueda estar en óptimas condiciones.

El director de Operaciones del Municipio, Christian Órdenes, manifestó que "el llamado que hacemos, tanto a vecinos, locatarios y transeúntes, es a no botar basura en espacios que no son habilitados para eso. No estamos hablando de papeles o envoltorios, sino que estamos hablando de cantidades que han significado dos toneladas de basura sólo en ese punto, tanto de material orgánico, como también material voluminoso que claramente afecta visualmente a nuestra ciudad".

