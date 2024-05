Dirigentes denuncian que chofer de Directora del Servicio de Salud les "tiró el auto encima" tras perseguirla por oficinas en Viña del Mar

Un serio incidente protagonizó la directora del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SSVQP), Andrea Quiero, con dirigentes asociados a gremios de la salud de la región de Valparaíso, quienes se manifestaban en contra de la autoridad.

A raíz de una serie de demandas que han expresado a través de marchas y protestas incluso en las afueras de las oficinas centrales del SSVQP en Viña del Mar, los trabajadores volvieron a la carga y fueron a buscar a la titular del organismo.

Los representantes llegaron una vez más al inmueble ubicado en la calle Von Schroeders para emplazar directamente a Andrea Quiero, a quien persiguieron por las oficinas hasta que la autoridad se subió al vehículo fiscal que la traslada.

Si bien, el objetivo de la acción era que recibiera una carta donde le exigían una reunión para abordar los temas pendientes, lo cierto es que no hubo respuestas positivas.

Esto, debido a que la Directora del Servicio de Salud se subió al auto sin dialogar con los dirigentes que la esperaban en las afueras de las oficinas viñamarinas. Pero luego vino lo peor, pues los dirigentes acusan que Quiero se sube al auto y "casi atropella", en su apuro por salir, a dos dirigentes de la organización: una, de la Federación Valparaíso - San Antonio; y el segundo, un dirigente nacional.

Margarita Araya, la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus), señaló en el video que captó todo el tenso momento vivido este martes, que "la directora del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota atropella a los trabajadores. Está todo grabado. Literalmente atropella a los trabajadores. No ha tenido diálogo con los trabajadores".

En el registro también se observa cómo un colaborador de Andrea Quiero se acerca a interceder para que ocurra nada con los dirigentes apostados en la calle Von Schroeders, sin embargo, Araya le indica que "dígale a la Directora que se siente con los trabajadores porque con usted no vamos a hablar. Queremos hablar con ella".

Luego la dirigente le dice "quédese callado" a otro trabajador del SSVQP que intentó interceder por la autoridad para que el hecho no termine en un accidente.

Tras todo el conflicto, Araya manifestó que la autoridad "se arranca del Servicio de Salud, no establece diálogo y cuando la abordamos, antes de subir a su vehículo, lo que hace es tirarle el auto encima a los dirigentes. Hoy día casi atropella a dos dirigentes por salir arrancando y no establecer diálogo con los trabajadores".

"El diálogo social ha sido un mandato de este Presidente y así es como se ejecuta en los Servicios de Salud: cero diálogo con el mundo sindical. Y lo que hace esta directora es amparar malas prácticas porque claramente ella es la que encabeza las malas prácticas en este servicio. No es posible que no se entablezca un espacio de diálogo con el mundo dirigencial, con los representantes de los trabajadores. Son meses de insittencia y no ha tenido la voluntad", sentenció la dirigenta de la salud.

Este es el video de lo ocurrido:

Desde el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca señalaron por medio de un comunicado que se "hace un esfuerzo permanente en escuchar y recibir las demandas de los funcionarios a través de los canales oficiales establecidos, con el compromiso de hablar, siempre en el marco del diálogo y el respeto".

A ello añadieron que "nos esforzamos por mantener una comunicación fluida y constructiva, como lo demuestra la instalación permanente de una Mesa Gremial todos los jueves, coordinada por la Subdirección de Recursos Humanos y donde participa, además, la propia directora del servicio el último jueves de cada mes".

"Nos sorprende que se recurra a eventos como el acontecido en la Dirección del Servicio de Salud, ya que sólo refleja el desconocimiento de las instancias señaladas para el diálogo con los funcionarios de nuestra red", concluyeron

