Directora de escuela viñamarina afectada por el megaincendio desmiente abandono denunciado por Iván Poduje en programa

Uno de los lugares más afectados por los incendios de comienzos de febrero fue el barrio viñamarino de Villa Independencia, y su tradicional escuelita, que ocupa el mismo nombre del sector. El establecimiento tuvo serios daños debido al fuego de aquel trágico viernes que arrebató 135 vidas y sueños de vecinos del lugar.

La escuela Villa Independencia, en concreto, fue uno de los tres colegios con mayor afectación por el megaincendio, en general. Resultó con daños totales en el sector de kinder y prekinder, además de los baños del establecimiento y las salas donde se guardaban los materiales de educación física, pero además se demolió la cocina, el comedor, la sala de música y otras salas porque fueron muy afectados por las altas temperaturas y era riesgoso mantener esas estructuras tal como estaban. Sin embargo, las partes más nuevas del colegio quedaron en buenas condiciones, las que se mantuvieron.

Debido a todo esto, y también porque se utilizaba como centro de acopio de donaciones, el año escolar se atrasó y recién comenzó el 20 de marzo. De hecho, hubo un acto público al que acudieron distintas autoridades, incluidas el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Desafío Levantemos Chile junto a la Corporación Municipal Viña del Mar instalaron módulos con baños y cocina, además de estar arreglando las techumbres, pintando las salas, cambiando vidrios y hace poco terminando de pintar el patio principal. Los kinder y prekinder funcionan donde antes estaba la biblioteca, y todos los días se van acomodando para que los niños sigan con sus clases mientras se sigue trabajando en distintas mejoras.

Sin embargo, uno de los eventuales precandidatos de Chile Vamos a la Alcaldía de Viña del Mar, Iván Poduje, dijo tener otra información. En el programa «Sin Filtro» aseguró que no había escuela Villa Independencia, lo que molestó enormemente a la comunidad escolar que sigue reconstruyendo el colegio poco a poco. De hecho, desmintió los dichos de quien en una entrevista reciente con Las Últimas Noticias dijo conocer Viña “más que las autoridades actuales”.

“Fundación Desafío Levantemos Chile se consiguió, después de una tremenda campaña, 1 millón de dólares para construir una escuela que se quemó en Villa Independencia, en un sector que fue arrasado. La escuela tenía 820 metros cuadrados. Fue Desafío Levantemos Chile, ‘acá está la plata, un millón de dólares, reconstruyamos la escuela’. ¿Sabe lo que le dijeron los iluminados del Frente Amplio? ‘Queremos una escuela más grande, no queremos una escuela de 820 metros, queremos una escuela de 1.500 metros cuadrados”, afirmó Poduje en el programa.



En ese momento, Gonzalo Feito, conductor del programa, le pregunta si habla en serio, a lo que Poduje respondió que “te estoy diciendo que los niños no tienen escuela, estos compadres llegaron con la plata para construir una escuela top, de 800 metros cuadrados con 1 millón de dólares, una escuela con buena infraestructura, y estos dijeron ‘no, como son privados, que donen más’. ¿Y sabe lo que pasó? Que no hay escuela”.

Sin embargo, los dichos del eventual candidato generaron la molestia de apoderados, profesores y la propia dirección del establecimiento.

“Hemos estado en clases desde el 20 de marzo, los niños están con ayuda psicológica. Se está trabajando y todo por lo mejor para los niños, entonces da rabia que gente que no tiene idea se llene la boca de mentiras sobre una cosa que no tiene idea, porque a este caballero no lo he visto nunca y eso que yo paso metida en la escuela”, dijo Beatriz Magaña, apoderada del colegio y vecina del sector. “Dijo que la escuela estaba pidiendo más plata o una escuela más grande, y eso no es verdad. Dijo que la población se había quedado sin escuela, y eso tampoco es verdad”.

La molestia llegó a tanto que la propia directora de la escuela de Villa Independencia, Viviana Rodríguez, emitió un comunicado a la comunidad escolar en el que desmintió lo que aseguraba Poduje.

“La comunidad educativa de la escuela Villa Independencia desmiente completamente los dichos del Sr. Iván Poduje en el programa «Sin Filtros» emitidos el día miércoles 24 de abril”, parte diciendo, de manera categórica, la dirección del establecimiento.

“La escuela y el barrio Villa Independencia fueron duramente afectados por el mega incendio del dos de febrero en Viña del Mar. Desde el día siguiente ha habido un arduo trabajo en conjunto con la Corporación Municipal Viña del Mar (CMVM), la Fundación Levantemos Chile y el Ministerio de Educación”, continuaron diciendo.

Mencionaron que el 6 de febrero firmaron un convenio de colaboración con Levantemos Chile y que “gracias a su trabajo, se demolieron las salas y espacios afectados, se instalaron módulos de emergencia con baños, comedor y cocina. La CMVM postuló al Mineduc un proyecto de emergencia por un monto de $527.818.624 para mejorar las condiciones de habitabilidad del edificio conservado”, añadiendo que “ese trabajo para recuperar nuestra infraestructura continúa en proceso, hasta el día de hoy. De hecho, el pasado 24 de abril se sostuvo una reunión con el Ministerio de Educación, la Corporación Municipal Viña del Mar y Desafío Levantemos Chile donde se evaluó posibles mejoras a nuestra querida escuela”.

Por ello es que lamentaron las palabras del arquitecto. “Los dichos del señor Iván Poduje dañan a las familias damnificadas y la comunidad escolar Villana que se encuentra de duelo por tantas pérdidas que ha sufrido desde el megaincendio”, finalizan.

