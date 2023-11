Diputados suman nuevos antecedentes ante Contraloría por asignación de “funciones críticas" del Servicio de Salud de Valparaíso

Los diputados del distrito 7, Andrés Celis y Tomás Lagomarsino, junto a las asociaciones gremiales de Funcionarios de la Salud Fedeprus y Confedeprus, concurrieron a la Contraloría Regional de Valparaíso para sumar nuevos antecedentes a una presentación entregada el pasado 30 de octubre, donde denunciaron el uso irregular de recursos destinados a la asignación por "Funciones Críticas" en el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA).

Dentro de los nuevos antecedentes para la investigación se encuentra la sobreejecución de la glosa 21, que consiste principalmente en gastos de personal y el sobrepaso de lo permitido para asignaciones críticas, lo que se condice con otros aspectos como son la incompatibilidad entre cargos subrogantes y de Alta Dirección Pública (ADP).

En esta segunda oportunidad, el diputado Andrés Celis volvió a criticar la gestión del director (s) del SSVSA, Cristián Gálvez, enfatizando en que "la tozudez del actual director, que insiste en abusar y entregar estas asignaciones por funciones críticas a profesionales que no le corresponden por estar en grado 5 a 8, además se le otorga a dos que pertenecían a una asociación que del cual era miembro, a otra persona que asumió un cargo hace muy poco tiempo y a un subdirector que tiene una virtud muy especial que llama a propuestas públicas y estas fracasan de una forma impresionante, o bien, las empresas que se la adjudican quiebran".

Además, el parlamentario afirmó que "lo que hace con esto es infringir la ley y convertir el SSVSA en un botín y creo que él está creando una verdadera mafia al interior del Servicio, con su círculo más cercano y espero que no esté en la terna final para elegir al nuevo director o directora. Hoy lamentablemente este servicio está capturado por el Partido Comunista y este es un llamado al presidente Boric y a la Ministra de Salud a que no se equivoquen. El SSVSA está pasando por un tema económico sumamente grave y él se da el lujo de premiar con funciones críticas a aquellas personas que no lo merecen y con eso no destina, por ejemplo, remedios que hoy faltan en el Hospital Van Buren y ahonda más la crisis que hay entre los hospitales y funcionarios al hacer una discriminación totalmente arbitraria".

Por su parte, el diputado Tomás Lagomarsino puntualizó que "estos nuevos antecedentes vienen a configurar un cuadro de, yo diría, ingobernabilidad en el SSVSA, y por esto llamamos nuevamente a que el Ministerio de Salud intervenga directamente en esta institución, que requiere por toda la población de la provincia de San Antonio, Casablanca y Valparaíso".

También adelantó que esperan que "en los próximos días se debería definir el concurso de Alta Dirección Pública (ADP) de la Dirección del SSVSA y espero que el Ministerio y el Presidente de la República, -este cargo al ser de primer nivel jerárquico lo elige directamente el Presidente- tome una decisión mesurada, ponderada y que contemple lo mejor para el Servicio de Salud y no lo intereses políticos de algunos sectores que están peleándose con dientes y uñas el SSVSA, y con esto me refiero particularmente al Partido Comunista".

Finalmente, Moisés Sagredo, presidente de Fedeprus Valparaíso - San Antonio comentó que "hay tres dirigentes de la organización paralela de profesionales de Fenprus con funciones críticas de 1 millón de pesos, dos de estos siendo dirigentes han sido nombrados en cargos de mayor responsabilidad y hemos exigido que se hagan procesos de selección y esa situación hoy día no ocurre en el servicio. Hay un abierto favoritismo. También estamos denunciando prácticas antisindicales detectadas cuando no nos permiten ver su sumario producto que es de la Fedeprus porque si fuera de la Fenprus o Fenat Histórica si podría haber otro criterio".

