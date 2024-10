Diputados RN exigen al alcalde de Temuco aclarar presuntos vínculos con la CAM en financiamiento de su campaña de 2021

Diputados de Renovación Nacional exigieron que el alcalde de Temuco, Roberto Neira, aclare supuestos vínculos con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en financiamiento de su campaña de 2021.

En concreto, los parlamentarios Miguel Ángel Becker, Jorge Rathgeb, Miguel Mellado junto a Stephan Schubert (PR) solicitaron a la Fiscalía que acelere el proceso investigativo, luego que se revelara un audio que sugeriría que el financiamiento de la campaña de 2021 del jefe comunal podría haber provenido del narcotráfico, el robo de madera y la CAM.

Según información publicada por “El Líbero”, el audio sería parte de la investigación reservada que lleva a cabo el Ministerio Público de La Araucanía por una denuncia del diputado desaforado Mauricio Ojeda.

La grabación incluye una conversación entre Rodrigo Maringer, actual candidato a Core por Temuco y ex jefe de la Unidad de Desarrollo Local de Temuco, y el jefe de gabinete del alcalde, Miguel Pérez.

Al respecto, el diputado Miguel Ángel Becker explicó que solicitan que la Fiscalía, “que ya tiene hace 14 meses esta información, acelere los procesos investigativos, que la investigación se lleve adelante con mayor rapidez, porque, aunque estamos muy cerca de las elecciones, Temuco y la región quieren saber quién va a liderar la capital de la región de Araucanía por los próximos cuatro años, quieren saber por quién votar, y en este caso hay una situación grave que debe ser investigada”.

Becker manifestó que “el propio señor Neira reconoció en algún momento el hecho de haber participado en una reunión privada con el señor Llaitul, con el cual posteriormente el señor Llaitul, de acuerdo al audio que se puede escuchar durante cuatro minutos, hablando el señor Mariángel con el señor Pérez, que es el actual jefe de gabinete del alcalde de Temuco, ellos conversan a propósito de que los recursos provienen del robo de madera y del narcotráfico”.

Por su parte, el diputado Jorge Rathgeb sostuvo que “es de nuestro interés que este posible financiamiento irregular de la política, a través de actividades delictivas, se clarifique porque de otra manera los electores nos van cada día a sancionar más respecto de la actividad política que se desarrolla en nuestro país”.

El diputado Miguel Mellado expresó que “esto es tremendo, es efectivo y la verdad es que no solo las autoridades y los involucrados tienen que salir a aclarar estos hechos, sino que también la Fiscalía, ellos tienen la palabra acá para decirnos si efectivamente esta investigación tiene orilla hacia dónde va”.

“De ser cierto, hay que condenar con el máximo rigor porque no puede ser que las campañas políticas sean financiadas por mafias y por el crimen organizado. Sería tremendo que la política esté involucrada en ese tema”, complementó.

Finalmente, Stephan Schubert indicó que “esta es una señal, es solamente una investigación, hay una denuncia, eso no está comprobado, pero es importante que se despeje para que no haya ninguna duda, que no haya ningún vínculo entre el crimen organizado, el narcotráfico y la política y por eso considero que es importante que el actual alcalde y candidato señale cómo financió su primera campaña y cómo está financiando su actual campaña a la reelección”.

(Imagen: Municipio de Temuco)

PURANOTICIA