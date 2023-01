Diputados republicanos de Valparaíso rechazan pactar con Chile Vamos para la constitucional por haber hecho "alianzas con el PC"

"Para nosotros es imposible ir en una lista con quienes pactaron con el Partido Comunista, con quienes han seguido negociando, sobre todo con este Gobierno, que dejó libres a delincuentes y terroristas".

Con estas palabras, la presidenta del Partido Republicano, Ruth Hurtado, descartó de plano cualquier acercamiento con partidos de Chile Vamos, especialmente con la Unión Demócrata Independiente (UDI), para conformar una lista conjunta para disputar las elecciones de consejeros constitucionales el próximo 7 de mayo.

LA GOTA QUE REBALSÓ EL VASO

Esta especie de "quiebre" en la derecha se enmarca en la sesión de la Comisión de Constitución, donde el diputado Luis Sánchez (Rep) buscaba la censura de la diputada Karol Cariola (PC), acción que terminó con una nueva polémica protagonizada por Gonzalo de la Carrera (independiente, ex republicano), quien las emprendió contra Diego Schalper (RN), a quien acusó de acordar con sus "socios de la extrema izquierda".

La controversia continuó en redes sociales, donde también intervino el líder republicano, José Antonio Kast, quien indicó que "la izquierda, apoyada por Diputados de Chile Vamos, rechazó la moción de censura en contra de la diputada del Partido Comunista Karol Cariola, a cargo de la Comisión de Constitución. La izquierda sigue dominando las comisiones a falta de una real oposición".

Frente a este emplazamiento, el diputado Schalper volvió a la carga y respondió al ex candidato presidencial diciendo: "Señor Kast: la política, para no terminar como Brasil, tiene que ser seria y no con montajes infundados, como esta censura. Contribuya a la estabilidad, el diálogo y el respeto, cosas claves para el futuro de Chile. Ser oposición no es sinónimo de degradación de las personas".

CHILE VAMOS PIDE UNIDAD

Este cruce de palabras fue sólo la punta del iceberg de una serie de desencuentros entre el conglomerado Chile Vamos y el Partido Republicano –al que se suma la constante oposición de Evópoli–, lo que derivó en que la presidenta de la tienda de Kast afirmara públicamente que no pactarán con la UDI, con quien se pensó en un primer momento hacer una lista conjunta –sumando a independientes– para competir en la elección del próximo 7 de mayo tal como lo hicieran en la del Plebiscito, por el «Rechazo».

La decisión de los republicanos no cayó nada bien en la tienda gremialista, cuyo presidente, el senador Javier Macaya, señaló –en declaraciones que recoge Emol– que "yo creo que sería un error, a costa de este proceso constituyente, hacer crecer un nicho o un proyecto determinado, y eso es un emplazamiento directamente que se lo hacemos a la extrema derecha, al proyecto del Partido Republicano, que quizás está viendo en ésta una oportunidad para diferenciarse, para tratar de capturar potencialmente electores que son de Chile Vamos. Creo que es un error, creo que nosotros lo que tenemos que hacer es construir algo que sea lo más amplio posible".

"Tomamos con Chile Vamos la decisión de que la lista que se configure, el espectro sea lo más amplio posible, para –ojalá– revivir el espíritu del 4 de septiembre en una buena y nueva Constitución", motivo por el que sumarían a Amarillos por Chile y a Demócratas, tal como también lo indicó el presidente de RN, senador Francisco Chahuán: "El espíritu de nuestra lista al Concejo Constitucional será la del 4S, será la épica de una buena y nueva Constitución para Chile, y tendremos la voluntad de incorporar a todos los sectores que estuvieron justamente en esa campaña".

"DIFÍCIL DE EXPLICAR"

Con todo este conflicto a cuestas, Puranoticia.cl conversó con los dos diputados republicanos que representan a la región de Valparaíso: Chiara Barchiesi Chávez (Distrito 6) y Luis Sánchez Ossa (Distrito 7), quienes se plegaron a lo expresado previamente por la presidenta del partido, cerrándole la puerta a un acuerdo para conformar una lista conjunta con la UDI.

"En el Partido Republicano tenemos claro que sería muy dificil de explicar que vayamos en una lista única con quienes decidieron pactar con el Partido Comunista para repetir esta receta fracasada", sostuvo el diputado Sánchez.

Y añadió sobre dicho "pacto" que "desconoce la voluntad de la mayoría de los chilenos, que le dijo "no" al experimento constitucional, y las encuestas que hoy dejan este tema relegado en las prioridades ciudadanas".

Respecto a posibilidades de pactos, el representante de la zona costera de la región de Valparaíso afirmó que "lo importante es que sea con fuerzas políticas que estuvieron de acuerdo con defender el resultado del Plebiscito de salida".

"TOTALMENTE DESCARTADO"

Por su parte, la diputada Barchiesi señaló a Puranoticia.cl que "está totalmente descartado pactar con cualquier fuerza política que haya hecho alianzas por acción u omisión con el Partido Comunista", comenzó diciendo Barchiesi, quien indicó de manera tajante que, desde esa perspectiva, "los republicanos no vamos a conformar lista única con Chile Vamos".

De igual forma, comentó que el rol del Partido Republicano en el Consejo Constitucional será "impedir que Chile Vamos y la izquierda ideológica terminen escribiendo una Constitución siguiendo las instrucciones del Partido Comunista".

"Seamos claros: Chile Vamos tampoco quiere ir con nosotros. De hecho, públicamente lo han dicho", añadió la representante de la zona interior de la región de Valparaíso. quien ha recorrido la zona junto al ex diputado Arturo Squella en el marco de este proceso constituyente.

En ese sentido, indicó que ha conversado con militantes y dirigentes para poder determinar "las cartas de mayor competencia para enfrentar este desafío". En ese sentido, adelantó que "esperamos definir esta semana quiénes van a ir en la papeleta".

