Diputados presionan a Fiscalía por presuntos abusos de profesor contra 16 escolares de Villa Alemana: "Las investigaciones no avanzan"

16 niños son los que habrían sufrido abusos cometidos presuntamente por un profesor del Colegio Nacional de Villa Alemana, hecho que está siendo investigado actualmente por la Fiscalía, mientras el docente se mantiene alejado de sus funciones.

Esta situación fue dada a conocer en mayo por parte de apoderados del plantel estudiantil, sin embargo, a la fecha la investigación se mantiene con el presunto responsable en libertad y con las familias lisa y llanamente desesperadas.

"Estamos hablando de pequeños estudiantes de kinder que fueron vulnerados, pero su agresor está impune y vemos que las investigaciones no avanzan con la premura que se debiera, y que el Ministerio no ha tomado cartas en el asunto", señaló el diputado Andrés Celis, quien dijo que el docente "debe ser formalizado, condenado e imposibilitado de trabajar con menores de por vida, porque los testimonios son realmente dolorosos y no pueden permitir que haga daños a más personas".

Por su parte, el diputado Hotuiti Teao indicó respecto a la investigación que “respetamos el proceso que lleva a cabo la Fiscalía, que es un carril paralelo al rol de fiscalización de las actuaciones del Estado, que nos compete como representantes de la comunidad y más aún a los que integramos esta comisión que nos mandata a proteger a la familia en su conjunto y también a los integrantes de la misma”.

RECOPILANDO PRUEBAS

Consultada la Fiscalía local de Villa Alemana por el tema, el fiscal jefe Osvaldo Basso explicó que "estamos investigando un caso complejo y de relevancia para la comunidad, donde siempre como Ministerio Público ponemos a los niños por delante. Pero es necesario contar con los relatos de estos niños. Se han efectuado algunas entrevistas videograbadas con niños que han asistido, pero es necesario reforzar esos relatos, recordando que son niños de escasa edad, de aproximadamente cinco años. Además hay varios niños que no han asistido por diversas razones".

Por tal razón, sostuvo que "tenemos que allegar evidencia o prueba a la carpeta de investigación, que permita reforzar los pocos relatos que tenemos. Pero por otro lado, tenemos que investigar con objetividad y de manera técnica. Esto lo venimos haciendo desde el primer día que recibimos la primera denuncia en mayo. No es que el Ministerio Público no haya hecho nada; al contrario, se ha investigado eficientemente y continuamente todo lo que diga relación con este suceso, tanto lo que pueda perjudicar eventualmente a la persona que obra como imputado, como también lo que lo pueda favorecer".

El persecutor también expuso que "aún existen diligencias y pericias por realizar. Tenemos que considerar también que algunos de los niños que no quisieron acceder a una entrevista videograbada, sí lo quieran hacer. Faltan algunos elementos probatorios para poder estar en condiciones de solicitar una audiencia de formalización con responsabilidad. Entendemos la premura de la gente, pero debemos investigar de manera objetiva, seria y racional".

RENDIR CUENTAS

A la espera que avancen las indagatorias, desde la Comisión de Familia de la Cámara, el diputado Hotuiti Teao solicitó la presencia de la Superintendencia de Educación y de la Defensoría de la Niñez, para que acudan a la instancia fiscalizadora a rendir cuenta de las gestiones que han realizado, y en presencia de las familias afectadas.

"Considerando que ya serían 16 los alumnos que denuncian haber sido abusados por un profesor del Colegio Nacional de Villa Alemana, pedí como integrante de la Comisión de Familia que se cite con urgencia para la próxima sesión al superintendente de Educación (Mauricio Farías), dado que esto ocurrió en un establecimiento educacional particular subvencionado, es decir en un porcentaje dependiente del Estado, además de que éste ya le cursó una multa al recinto por situaciones de connotación sexual", sostuvo el parlamentario independiente, cercano a Evópoli.

Respecto al titular de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille, el diputado Hotuiti Teao solicitó que se le convoque, en su calidad de denunciante de la causa, al igual que "a las familias de estos niños y niñas, a quienes también se les debe una explicación".

“Nosotros queremos saber qué se ha hecho para brindar apoyo a este número no menor de niños y niñas que estudian en un establecimiento -repito- que depende en un grado del Estado. Es nuestro deber representar a estas familias y velar porque todos y cada uno de los servicios funcionen a su disposición en este grave momento”, concluyó Teao.

Finalmente Celis comentó que "he conversado con apoderados y ellos saben que cuentan con mi apoyo para llegar hasta las últimas consecuencias y que se haga justicia", agregando que "abuso sexual en su propia sala de clases, un lugar que debería ser seguro para los niños, pero termina convirtiéndose en un infierno al ser víctimas de un depredador que se valió de su rol de autoridad como docente y de la confianza de los padres".

PURANOTICIA