Diputados critican salida de Camila Vallejo como «Ministra Enlace» del megaincendio: "Se fue sin avisar y sin pena ni gloria"

El fin de semana del 2 y 3 de febrero es una fecha que los habitantes de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana no van a olvidar jamás. Pasado el mediodía del viernes se iniciaba un incendio forestal en el fundo Las Tablas, en Valparaíso, el que debido al viento y a la voracidad de las llamas, se propagó rápidamente a las citadas comunas, dejando un saldo de 135 personas fallecidas y más de 8 mil viviendas consumidas.

Producto del megaincendio en la región de Valparaíso, el Gobierno dio curso a diversas acciones para combatir la emergencia y darles respuestas a las familias damnificadas. Así es como el presidente Gabriel Boric designó el 8 de febrero a la vocera Camila Vallejo como «Ministra de Enlace» ante la emergencia que vivió la zona días antes.

Pero su nombramiento de por sí ya había generado controversia. Esto, ya que previamente el Mandatario le había pedido a la ministra Maya Fernández, de Defensa, que se hiciera cargo del tema, lo que desató la molestia de parlamentarios socialistas que no les gustó cómo se manejó el tema desde el palacio de La Moneda.

Superada la polémica, la ministra Camila Vallejo viajó constantemente durante marzo y abril a la «zona cero» para coordinar el tema de las ayudas y comunicar a los vecinos afectados los planes y acciones a seguir. No obstante, de un momento a otro dejó de hacerlo y, en cambio, la figura de Gobierno que aparecía frecuentemente en los barrios arrasados por el fuego era el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Según dio a conocer el diario La Tercera, esto se debe a que la Secretaria General de Gobierno dejó su puesto como «Ministra de Enlace», aunque sin avisarle a nadie (al menos públicamente). Fue en una reunión con la encargada de la reconstrucción en la Quinta Región, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, donde se oficializó la salida de este cargo que –según reconocen en La Moneda– nunca terminó de cuajar.

Este nuevo "error no forzado" del Gobierno fue analizado por diversos parlamentarios de la región de Valparaíso, quienes criticaron el rol que ha cumplido el Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con la tragedia del megaincendio de febrero en la zona.

En primer lugar, el diputado Andrés Celis (RN) planteó que "Camila Vallejo se fue sin avisar y sin pena ni gloria, porque no hizo absolutamente nada como enlace de la emergencia por los incendios en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Su partida sin previo aviso es un claro ejemplo de que su gestión no prosperó, tanto así que no podría dar ningún balance positivo. Prefirió huir en silencio y dejó a su compañera Karol Cariola como enlace y candidata a Senadora. Lamentablemente así es este Gobierno en práctica: dicen mucho y no hacen nada".

Luego, el diputado Hotuiti Teao (Ind.-Evópoli) sostuvo que "esperamos que la silenciosa retirada de la ministra Vallejo como enlace por tema incendios sea una oportunidad para mejorar la tardía e ineficiente acción del Ejecutivo, no sólo en cuanto a la coordinación, sino que en la entrega misma de ayuda que aún no llega para muchas familias damnificadas, que tuvieron que enfrentar las primeras lluvias de invierno en carpas. Hay un desorden y desconexión total de las autoridades con lo que ocurre con los damnificados, prueba de ello es que ni los ministros Toro ni Montes sabían el número de personas que vivían en carpa cuando fueron consultados en el Senado. El fracaso en las medidas del Gobierno se ratifica al contar con ministros que ni siquiera sabían que Vallejo no estaba desde abril cumpliendo el rol de enlace".

En tanto, el diputado Andrés Longton (RN) comentó que "la Ministra actuó con una liviandad que no tiene presentación en una tragedia de esta envergadura y, al menos, debe dar las explicaciones correspondientes en comisión investigadora. No puede ser que nadie se haya dado por enterado del abandono de su rol de enlace, del cual no se tuvo mayor conocimiento ni utilidad. Los resultados son evidentes".

Por último, la diputada Camila Flores expuso que "voy a pedir en la comisión investigadora por el megaincendio citar a la ministra Vallejo para que vaya a dar explicaciones de esta salida que hace tan silenciosamente y de manera tan extraña, donde ni siquiera las autoridades regionales tenían información de esta salida, puesto que fue designada por el Presidente de la República como «Ministra Enlace» con el Gobierno para el tema del megaincendio. La verdad es que nos parece increíble que nos enterásemos por la prensa de que ella hace varios meses ya no está en ese cargo".

