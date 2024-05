Diputados condenan ausencia de Senapred en comisión investigadora del megaincendio: "Se han escondido de la peor manera"

Molestia se generó este lunes en la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados respecto al megaincendio del 2 y 3 de febrero en la región de Valparaíso. Esto, luego que se ausentara tanto la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián; como el titular regional de la entidad que sustituyó a la Onemi, Christian Cardemil.

Cabe recordar que el oficial en retiro de la Armada de Chile, con más de 34 años de experiencia en dicha institución de las Fuerzas Armadas, recién asumió el cargo el pasado lunes 6 de mayo, por lo que se excusó de asistir a la instancia legislativa, situación que causó el enfado de los parlamentarios que la integran.

"Es inaceptable que el Director Regional recién asumido de Senapred no haya comparecido en la sesión de la CEI del megaincendio, a pesar de haber sido citado expresamente para ello, y aludiendo a que asumió recientemente el cargo", expuso el presidente de la comisión, el diputado Tomás Lagomarsino.

De igual forma, sostuvo que Cardemil "aquí viene a hablar no por sí mismo, sino que por la institución, y para eso lo vamos a volver a citar hasta que finalmente venga a exponernos el rol que tuvo Senapred los días de la emergencia, sea por lo que él pueda plantearnos o lo que plantee quien subrogó en aquellos momentos el cargo".

"Aquí no pueden las instituciones no venir cuando son citadas a comparecer ante la Comisión Especial Investigadora. De lo contrario, rendiremos estos antecedentes ante Contraloría para que tome las medidas que corresponde por ley", añadió.

Por su parte, la diputada Camila Flores indicó que "nos enteramos que no venía el Director Regional de Senapred. Nos parece bien increíble y la respuesta de él es que no podía venir a esta comisión porque llevaba recién dos semanas nombrado en su cargo. Entonces a mí me parece insólito que llegue una persona a aprender lo que tiene que hacer. Si él es nombrado en un cargo tan importante y estratégico, sobre todo con la emergencia que estamos viviendo, es porque tiene los conocimientos, la expertise para llegar y ejecutar acciones, no para aprender sobre la marcha".

"Él debió haber estado acá. Él debió además haberse acompañado con quien estuviese subrogando en este cargo regional tan importante, pero haber dado la cara. Hoy día Senapred se ha escondido de la peor manera, tanto en cuanto a su Dirección Nacional como la Dirección Regional. Nosotros vamos a seguir perseverando porque tenemos la facultad para aceptarlos, no para ser invitados", dijo.

También planteó que "las autoridades del Poder Ejecutivo tienen la obligación de asistir a las comisiones investigadoras y a las comisiones normales que tiene esta Cámara de Diputados y no van a poder seguir escondiéndose mucho tiempo más. Van a tener que llegar a este lugar a darnos la respuesta porque aquí si los ojos están principalmente puestos en algún servicio, a mi entender es precisamente en Senapred".

Quien sí expuso sus argumentos frente a la Comisión Especial Investigadora del Megaincendio fue la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, quien dio cuenta de los pasos que siguió el organismo que lidera aquellos fatídicos días.

Su exposición fue criticada por el diputado Andrés Longton, quien señaló que "la presentación de la Delegada Presidencial en relación al incendio que le quitó la vida a más de 130 personas y dejó a miles de familias sin sus hogares, la verdad es que deja mucho que desear. No puede ser que el Comité de Gestión de Desastres se haya reunido recién a las 21:00 horas, cuando estaba todo quemado, cuando ya habían fallecido las personas, siendo que este comité debe reunirse con la anticipación necesaria para poder planificar la emergencia, cosa que no se hizo".

"Además, la Delegada subrogante, a las 3 de la tarde, a las 15:00 horas, decía que no iba a haber riesgo de afectación de viviendas, cuando Bomberos ya estaba absolutamente desplegado. Esto revela la ineficiencia, la ineptitud, la falta de operatividad y de gestión", sentenció el parlamentario por la región de Valparaíso.

El diputado Andrés Celis, en tanto, comentó que "en términos generales, de la comisión uno puede concluir que todos los organismos: Senapred, Conaf, la Delegada Presidencial de la región, salvo Bomberos, no han cumplido con su obligación, y esto nos da a entender de que hubo un desorden, hubo una falta de claridad de las funciones que tiene cada uno, que lamentablemente hizo valer que en el terreno no hubiese los elementos correspondientes como para poder prevenir y como para poder responder a tiempo con las acciones que correspondían".

Estas palabras las ejemplificó diciendo que "el Municipio no desmalezó como debía con anterioridad, y así uno se da cuenta de que los organismos no actuaron tanto en la prevención como en la acción. Y eso lo puedo extrapolar con todos los distintos entes, nos falta escuchar algunos sí. Uno también al oír a Bomberos, no puede creer que hayan estado a ciegas en cuanto a la comunicación con Conaf, con la Senapred, con el Municipio. Hicieron una salvedad con el Municipio, pero más bien de comunicación, pero no para apagar el fuego, sino una comunicación más bien para poder coordinar cuestiones cuando el fuego ya estaba en su mayor esplendor".

