Diputado Teao exige al Gobierno que se haga cargo de las cuentas de servicios básicos de afectados por socavones en Reñaca

El diputado Hotuiti Teao hizo un llamado al Gobierno a responder por las cuentas de servicios básicos, específicamente agua y luz, que se les están cobrando a los propietarios de los cuatro edificios afectados por los socavones entre Reñaca y Concón, a pesar de llevar más de un mes fuera de sus viviendas.

La información, que fue denunciada por uno de los vecinos del edificio Kandinsky, indica que desde las empresas les habrían señalado que al no poder acceder al edificio, se les cobrará un promedio por el tiempo que los departamentos llevan desocupados.

A juicio del parlamentario, “lo que corresponde en este caso es que el Gobierno interfiera y se haga cargo de las deudas. No puede ser que las familias, que incluso han sufrido el robo de sus pertenencias por la irresponsabilidad de las autoridades, hoy deban preocuparse por pagar servicios que no están siendo utilizados”.

“El mínimo exigible, es que aquí exista un compromiso de que los montos que se acumulen durante todo este tiempo, sean cancelados íntegramente por el Estado, y no por quienes son las verdaderas víctimas”, añadió.

“Es del todo justo -dijo Teao- que los ministros y autoridades regionales alivianen el peso económico y emocional de los afectados, que recordemos, no estarían en esta situación si se hubiese actuado a tiempo. Las familias afectadas confiaron en la supuesta seguridad que les había prometido la delegación y ahora se enteran que sus pertenencias fueron robadas hace ya varios días. Llama la atención además, que se hayan establecido todas esas restricciones para que los propietarios sacaran sus pertenencias, pero resulta que los delincuentes tuvieron pase libre para entrar y saquear. Una vergüenza”, agregó.

El legislador dijo además que “es un bochorno para esta administración, que ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias. No solo no hay soluciones, ni responsabilidades asumidas por las autoridades, sino que también ahora los siguen perjudicando al prometer algo que no fueron capaces de asegurar, algo tan sensible y delicado como la seguridad de sus viviendas”.

Finalmente el diputado por el Distrito 7 concluyó diciendo que “todas las autoridades de Gobierno que han tenido participación en este caso de manera directa o indirecta, no solo deben asistir a la comisión investigadora que aprobamos y contribuir al esclarecimiento de los hechos, sino que también deben asumir las responsabilidades que a ellos les corresponde por estos hechos. Yo espero que no sigan buscando subterfugios y restándose como hemos visto desde que ocurrió el socavón, porque la ciudadanía espera que ellos -como responsables de lo ocurrido- den la cara”.

