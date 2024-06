Diputado Hotuiti Teao: "Desde ya, anuncio mi rechazo al proyecto de aborto"

Pese a valorar algunos de los anuncios realizados por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública a la Nación, el diputado Hotuiti Teao reconoció que "cuesta creerle".

"Valoramos los grandilocuentes y millonarios anuncios que realizó el Presidente Boric, particularmente relativo a construir cárceles, dada la sobrepoblación penal y también los recursos comprometidos para mejorar la situación de las policías, pero nos cuesta creerle", manifestó el parlamentario independiente, cercano a Evópoli.

Primero, explicó que no le cree porque "se están haciendo a un año del término de Gobierno y todos sabemos que estas inversiones en infraestructura carcelaria y en incentivos para aumentar dotación de Carabineros requieren de inversiones millonarias y hasta ahora no contamos con ninguna bajada económica concreta que nos asegure que esto no es solamente un anuncio pomposo, pero irresponsable. puesto que endosaría la responsabilidad de financiar aquello a una próxima administración".

De igual forma, afirmó que "es muy fácil prometer el oro y el moro, si va a entregársele la responsabilidad económica de ejecución a otro. Pero además, tenemos conocimiento de causa de incumplimientos de promesas en cuentas públicas anteriores, como el 5% de presupuesto total de salud que comprometió utilizar en salud mental. Recordemos que hasta octubre del año pasado esos recursos no habían llegado hasta ese porcentaje, denuncia que sacó a la luz la organización Red Salud Mental".

En cuanto a materias valóricas, el legislador fue enfático en señalar que “desde ya anuncio mi rechazo al proyecto de aborto que el Presidente anunció hoy. Podemos tranzar en materias económicas e incluso sociales, a fin de generar consenso y avanzar en legislaciones perfectibles, pero jamás permitiremos la vulneración de un ser humano y defenderemos siempre el derecho a la vida”.

Por otra parte, continuó diciendo que "nos parece preocupante que el Presidente no haya mencionado a Rapa Nui en su Cuenta Pública. Ni relativo a los Estatutos Especiales -que nos comprometió el Subsecretario de Interior- ni con otras materias. Presidente, usted es de Magallanes, debe poner foco en zonas aisladas, como mi pueblo o Juan Fernández”.

“Lamentamos que en vez de centrar los esfuerzos en dar a conocer el estado actual del país, se haya intentado desviar la agenda política en anuncios poco aterrizados económicamente y otros valóricamente no afines a la mayoría, más aún, a un año del término de su Gobierno. Los pocos avances que el presidente dio a conocer hay que recordarle que son gracias a la oposición, misma oposición que sus ministros han catalogado como obstruccionistas y que le han permitido contar hoy con ley de 40 horas, aumento de salario mínimo, Royalty Minero, etcétera", concluyó Teao.

