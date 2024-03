Diputado comunista Luis Cuello: "Es un objetivo del partido tener un senador por la región de Valparaíso”

Tras la discusión y aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que regula la prevención de los incendios forestales, también denominado Ley de Incendios, el diputado Luis Cuello (CP), como único integrante del distrito de la comisión de Vivienda, expuso la importancia de regular esta situación lo antes posible, pero también abordó las objeciones y bloqueo de la UDI a la presidencia PC este año en la Cámara, y las intenciones del partido de llevar una candidatura al Senado en Valparaíso, sin descartar que el nombre pueda ser la actual parlamentaria Karol Cariola.



Entre las tres aristas que propuso en su intervención en la Sala ayer al proyecto que, en líneas gruesas, pretende fortalecer los instrumentos de planificación territorial, crear medidas de prevención, mitigación, zonas de amortiguación, cortafuegos, está la obligación de los dueños de predios a tomar medidas, algo que fue resentido en la votación por la derecha: “Muchas veces la oposición se negaba a establecer obligaciones para los dueños de predio bajo el argumento de que existiría un cierto costo patrimonial que tendría que resolver cada propietario. Ese es un debate bien secundario que se antepuso a la necesidad de prevenir, porque los incendios también tienen un daño económico no solamente para quien lo asume sino también para un conjunto muy amplio de personas y también de empresas”.

En segundo lugar, planteó que durante la emergencia por los incendios quedó “de manifiesto que pese a los esfuerzos que ha hecho el gobierno, ha sido patente la falta de herramientas del Estado y lo primero es que una vez se produce el incendio la necesidad de dar alimentación a las personas que quedaron sin nada corrieron por parte de las organizaciones, de las juntas de vecinos que hicieron olla comunes que hasta la fecha siguen dando alimento a la población. O sea, algo tan básico como alimentar a la gente fue previsto por la organización social”, por lo que llama a contemplar aquello en la legislación, mientras que sobre el costo de la reconstrucción indicó que debiese “ser abordado con medidas extraordinarias, así como el año 2010 en el Gobierno del ExPresidente Piñera, después del terremoto, se aprobó un royalty minero, un impuesto específico para la minería para reconstruir, nosotros creemos que es importante que se legisle el impuesto a los súper ricos y grandes patrimonios para poder financiar la reconstrucción en la Región de Valparaíso”.

¿Por qué se ha demorado tanto una ley de incendios? Sabiendo las características del país y de la región, además del hecho de que cada verano ocurren emergencias de este tipo, ¿por qué no se ha dado la urgencia necesaria antes?

-Sin duda. Con el fenómeno del cambio climático esto va a ser mucho más frecuente y por lo tanto hay que dar un debate mucho más largo que excede mucho esta ley de incendios. Esta ley prevé mecanismos de planificación y también de prevención, pero uno no puede afirmar que es suficiente. Hay que tener una discusión más profunda en torno a la integración del conjunto del sistema de emergencia y también, desde luego, a poder determinar cuáles van a ser las capacidades que el Estado tenga para enfrentar la emergencia. A veces el Estado tiene que estar pidiendo por favor o permiso a la empresa privada para ejecutar ciertos servicios que son indispensable para la gente. También hay que hablar del financiamiento para Bomberos, eso ha estado ausente del debate.





¿Y por qué la demora entonces?

-En la comisión de Vivienda la discusión fue extensa. Se conformaron comisiones de trabajo y existe mucha reticencia por parte de la derecha a poder fortalecer los mecanismos de mitigación y prevención. Y eso tiene que ver con una ceguera ideológica, a mi juicio, y de alguna forma muy corta y superficial de ver el actual panorama. Espero que a la luz de los terribles hechos que hemos sufrido en la Región de Valparaíso esa mirada comience a cambiar.

¿Cuándo habrá una ley que realmente sea efectiva en el corto plazo?

-Este proyecto de ley espero mantenga la misma urgencia. Y que no sea como un órgano que va frenando las urgencias, sino que asuma que acá tenemos que aplicarlo cuanto antes. Espero que sea aprobada en el Senado con la menor cantidad de modificaciones para que tengamos una ley de aquí a dos o tres meses más, como máximo.

Este es el momento en que el Partido Comunista debería, por acuerdos, presidir la Cámara de Diputados. Suena su nombre, el de la diputada Karol Cariola, y otros. ¿Cuándo espera resolver eso? ¿Está usted disponible?

-El año pasado hubo una serie de conversaciones que terminaron con una reconfiguración del acuerdo administrativo. Eso incorpora al oficialismo, a la DC, al partido Demócrata, y el acuerdo al que llegamos todos los sectores era que en este periodo que comienza a fines de marzo le corresponde la presidencia al Partido Comunista. Va a ser una mesa compartida con Demócratas y la DC, y yo tengo confianza en que todas las fuerzas políticas cumplan la palabra, que cumplan un valor tan importante en la política como lo es la palabra empeñada y que eso permita alcanzar que nuestra bancada pueda estar representada en la presidencia de la Cámara. Sobre el nombre, es un debate que vamos a dar las primeras semanas de marzo para decidir como bandaca al candidato o candidata que asuma la presidencia.

¿Usted está disponible para aquello?

-La verdad es que es un debate que, en nuestra cultura política, es muy importante la deliberación colectiva, el intercambio de opiniones y por lo tanto esto va mucho más allá de intereses o intenciones de carácter individual.





La UDI podría bloquear algunos proyectos en materia de seguridad si esto ocurre. ¿Qué le parece?

-Si ellos se dignan a frenar proyectos de seguridad están haciendo un flaco favor a la ciudadanía que está precisamente demandando seguridad. Creo que la derecha tiene un doble discurso permanente en esta materia, por una parte trata de tomar la bandera de la seguridad pero por otra inhibe los recursos necesarios para poder financiar el aumento, las capacidades humanas y materiales, la dotación policial, y creo que esa contradicción es bueno que la gente la conozca.

¿Cómo influye la postura del PC en torno a realizar una sesión especial por el crimen contra el exmilitar venezolano Ronald Ojeda?

- Siempre están surgiendo nuevos inventos para criticar al Partido Comunista, no me sorprende nada. Pero en esta materia creo que es importante que se respete la labor que está haciendo el Ministerio Público, las policías, para poder esclarecer este terrible crimen en el que ya se conoce que está involucrado el crimen organizado con el Tren de Aragua y por lo tanto es una señal de alerta para encaminar en función de fortalecer no sólo las policías, sino también a la Fiscalía.

¿Por qué se toma esa postura respecto de esta sesión especial?

-No fue sólo el Partido Comunista. Se hizo una solicitud por parte de Republicanos para hacer una sesión, adelantar el fin del receso para una sesión especial de la Cámara y abordar el crimen de Ojeda; sin embargo, no tuvieron mucho apoyo. En el PPD no hubo acuerdo, yo no recuerdo que en ese momento Chile Vamos haya dado su venia a esta sesión especial. Esa sesión especial era inútil, sin antecedentes, vulnerando una investigación que es de carácter secreta. Tiene por fin entorpecer la labor de la justicia que está trabajando en un crimen que tiene un grado alto de complejidad en su investigación. Es algo completamente inútil y sólo da paso para levantar estas teorías conspirativas que ya están absolutamente derrumbadas.

¿No tiene que ver con la posición de Ojeda como opositor a Maduro?

Nuestra opinión en torno a estas sesiones legislativas que se plantean hacer es que carecen de toda utilidad, es más bien un entorpecimiento a las labores investigativas que se están realizando. El objetivo de quienes impulsan esta sesión no es llegar a la verdad, sino hacer una campaña de desinformación que repercute en el entorpecimiento de la investigación. Son teorías que carecen de sustento, que se han derrumbado del todo y me da un poco de pudor por estos sectores que aún cuando se ha establecido que está involucrado el Tren de Aragua siguen insistiendo en estas versiones que en nada contribuyen a un debate sano sobre esto.

¿Cuáles serán las prioridades para este año en la Cámara, de cumplirse el acuerdo para obtener la presidencia en el PC?

-La presidencia de la Cámara y de las comisiones se rigen por la Ley Orgánica del Congreso, por los respectivos reglamentos y las urgencias que el Ejecutivo pone a los proyectos de ley. Esto no depende de un acto de voluntad de quien ocupe la presidencia, y por lo tanto el debate legislativo yo creo que va de la mano de aquello. Quien preside la Cámara representa a toda la corporación.

En materia de elecciones, entiendo que el PC tiene interés en la gobernación regional y algunas alcaldías. ¿Cómo va esa decisión?

-Estamos en un debate como dirección regional del partido que no ha culminado, pero nos interesa sobre todo crecer en la fuerza de concejales y tener presencia también en algunas alcaldías de la Región de Valparaíso que nos parecen importantes. Es un debate que no está aún cerrado, es importante que alcancemos un acuerdo y que el acuerdo a nivel nacional se refleje en la región y permita que los sectores progresistas lleguemos a una convergencia que permita alcanzar candidaturas únicas tanto para alcaldes como para gobernador. Es fundamental, sino la división alentaría la llegada de sectores de ultra derecha o derecha que hasta ahora sólo han demostrado una práctica común en los municipios en que han estado que es la corrupción. Creo que el Partido Comunista ha experimentado un crecimiento importante en la región, desde el punto de vista de la votación, hoy tenemos representación parlamentaria después de 50 años y nuestra fuerza es relevante por lo que tenemos la legítima aspiración de poder constribuir en las distintas administraciones comunales para mejorar la vida de las personas.

Entiendo que en la elección para gobernador regional hay interés del partido de presentar a un candidato para una primaria. ¿Siguen en eso o apoyarán la reelección de Rodrigo Mundaca?

- Es una discusión que estamos teniendo y nos interesa de sobre manera que tengamos una sola carta para la gobernación regional, del mundo progresista y de izquierda, que puede ser más allá del oficialismo. No lo tenemos cerrado, no podría adelantar algo que aún no tenemos resuelto en la región de Valparaíso. Nuestro objetivo central es que el conjunto de las fuerzas progresistas tengamos una sola candidatura para el Gobierno Regional.







¿Usted buscará la reelección u otra opción?

-Es muy temprano para eso… estamos llegando al tercer año de la diputación, tenemos una buena evaluación del trabajo colectivo que hemos hecho. Encabezando esta diputación hemos sido capaces de interlocutar con el mundo social, sindical, instalar demandas importantes. Espero fortalecer esa evaluación positiva durante este periodo que queda, y en cuanto a lo electoral es algo que tenemos que discutir, nos interesa que el partido mantenga esta representación.

Con la imposibilidad de repostularse en el caso de tres senadores de la Región de Valparaíso, entiendo que hay varios interesados. ¿Están analizando una candidatura de Karol Cariola para Valparaíso?

-Nuestro partido ha crecido mucho en la región en influencia. tiene cuadros de dirigentes destacados y es un objetivo del partido tener un senador por la región de Valparaíso. Para ello hay desde luego varias cartas que pueden ser presentadas para esta elección senatorial. Es importante dar cuenta de que tenemos la capacidad esde el punto de vista político y electoral para alcanzar el Senado en la Región de Valparaíso.

¿Cariola?

-Tenemos grandes dirigentes y dirigentas para esa elección y desde luego la diputada Karol Cariola es una dirigenta, una diputada que tiene un largo trabajo y que perfectamente puede ser una de las cartas que nosotros presentemos. Esto pasa por una etapa de deliberación e intercambio de opiniones.

PURANOTICIA