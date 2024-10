Diputado Celis solicitará a Contraloría auditoría por falta de claridad en fondos de reconstrucción del megaincendio

El diputado Andrés Celis anunció que solicitará a la Contraloría una auditoría detallada sobre el uso de los fondos del Plan de Reconstrucción del Gobierno, que abarca desde 2023 hasta 2028, con el objetivo de garantizar la transparencia en la gestión de los recursos y esclarecer en qué se ha invertido hasta ahora.

"Voy a solicitar a la Contraloría una auditoría de lo que se ha gastado hasta el minuto, para detallarlo peso a peso. Además, voy a pedir que se esclarezca qué es lo que va directamente a la reconstrucción de las viviendas", señaló el legislador, quien ha criticado la falta de información clara sobre el destino de estos fondos.

El diputado también hizo un llamado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a que tome un rol más activo en la indemnización de las víctimas. "Lo que tiene que hacer el Consejo de Defensa del Estado es llegar a acuerdo con las víctimas, quienes deben ser indemnizadas, y así el Estado, de una vez por todas, asuma y termine con este calvario. De lo contrario, esto podría extenderse por más de ocho años", advirtió.

El diputado Celis también destacó la urgencia de solucionar esta situación y no descartó recurrir a la Corte Internacional de Derechos Humanos si no se avanza en la reparación a las víctimas. "Si el Estado no avanza, voy a interponer una demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque no voy a tolerar que las personas que hoy día son víctimas en Viña del Mar, Quilpué y Alemana sigan humillándose yendo a Santiago como si tuvieran que suplicar por la ayuda que les corresponde", afirmó el parlamentario, representante del distrito 7.

Para el parlamentario, el Estado ha fallado en su deber de proteger y asistir a los afectados y, en ese sentido, aseguró que es fundamental que se adopten medidas concretas para garantizar justicia y reparación a las víctimas.

