Diputado Celis reitera solicitud de sumario por presuntas irregularidades en El Tabo y apunta a ex Secpla, el actual Alcalde de Concón

Un nuevo documento ingresó el diputado Andrés Celis ante la Contraloría Regional de Valparaíso; esta vez, para que entregue un pronunciamiento urgente respecto al estado del sumario administrativo relacionado con una licitación de obras viales en El Tabo.

Se trata de proyectos adjudicados por más de 1.400 millones de pesos ($1.444.599.999) para la pavimentación de las calles Poeta Jonas, Eduardo Romero, Lincoln y Camino Vecinal Chépica. Sin embargo, desde 2021 estas obras han estado marcadas por serias irregularidades y retrasos, sin avances significativos en su ejecución.

Puranoticia.cl tuvo acceso al documento ingresado a la entidad fiscalizadora de los órganos del Estado, a la que le pidió el "cumplimiento, por parte de la I. Municipalidad de El Tabo, a través de su alcalde o funcionario que corresponda, sobre la apertura de un sumario administrativo en contra de los funcionarios responsables de los hechos denunciados"; y luego del "estado del procedimiento administrativo sancionador ordenado realizar a la Municipalidad de El Tabo, en particular respecto de la responsabilidad del ex Secpla municipal, Sr. Freddy Ramírez Villalobos".

Sobre la materia, el parlamentario de Renovación Nacional sostuvo que "es una vergüenza que después de casi tres años todavía no tengamos respuestas ni se hayan determinado las responsabilidades. Estamos hablando de más de $1.400 millones que no han sido justificados y la ciudadanía no puede seguir esperando, mientras se dilapidan recursos que pertenecen a todos los chilenos".

Como se indica en el documento, el congresista apunta a la responsabilidad que podría llegar a tener en el caso el ex secretario de Planificación Comunal (Secpla) de El Tabo, Freddy Ramírez, quien también se desempeñaba como encargado de estos proyectos durante su gestión. Cabe hacer presente que se trata del Alcalde de Concón, hoy candidato a la reelección y competidor de la carta a la que apoya Celis.

Al respecto, el Diputado por el Distrito 7 de la zona costera de la Quinta Región indicó que "Freddy Ramírez tiene que dar explicaciones claras. Fue él quien supervisó estas licitaciones en su cargo como Secpla y hoy pretende volver a postularse sin haber aclarado el manejo de más de $1.400 millones. La ciudadanía no puede confiar en alguien que ha dejado este tipo de problemas sin resolver".

Entre las irregularidades denunciadas por Celis se encuentran graves problemas técnicos en la ejecución de las obras, la falta de recepción formal por parte del Serviu y una fiscalización deficiente por parte del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, el cual financió los proyectos. A la fecha, las calles mencionadas continúan en condiciones precarias, lo que ha generado gran molestia en los vecinos.

"El Gore tiene una responsabilidad directa en la fiscalización de estos fondos. No es sólo un problema municipal, sino que hay responsabilidades compartidas entre varias instituciones. No podemos permitir que proyectos vitales para la comunidad se vean comprometidos por la ineficacia y la negligencia de las autoridades", sostuvo.

Junto a solicitar que este pronunciamiento urgente, el legislador solicitó una reunión con el Contralor Regional de Valparaíso; esto, para discutir los avances del caso y exigir celeridad en los procedimientos sancionatorios, con el objetivo de asegurar que los fondos públicos involucrados se utilicen de manera transparente y eficiente, y que las obras se ejecuten de acuerdo a lo planificado originalmente.

"Es fundamental que este proceso avance y que se determinen responsabilidades claras. La ciudadanía merece no sólo respuestas, sino también resultados. No podemos permitir que los fondos públicos se esfumen en medio de irregularidades sin que haya consecuencias", complementó.

Por último, el congresista de oposición hizo un llamado a las autoridades a implementar medidas más estrictas para evitar que este tipo de situaciones se repitan y para brindar respuestas inmediatas a la comunidad afectada, la cual ha esperado más de tres años por soluciones que aún no llegan.

