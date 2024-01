Diputado Celis recurre al Consejo de Defensa del Estado por extracción ilegal de piedra desde cantera en Concón: acusa "daño ambiental"

El diputado Andrés Celis entregará los antecedentes al Consejo de Defensa (CDE) sobre la extracción de material pétreo desde la Cantera Independencia en Concón, área verde que está siendo destruida por una empresa que explotaba en la zona expresamente protegida por el Plan Regulador, y que el parlamentario presume se usa como relleno en los socavones de Reñaca, aunque esto último no ha sido aún confirmado y deberá ser investigado.

Fue el Municipio de Concón quien respondió el oficio del legislador, confirmando parte de su denuncia y que detrás de estas faenas estaría «Tronaduras JM».

En el documento, le indican que las direcciones municipales de Obras, Seguridad Pública, Área Rural y Medio Ambiente visitaron el lugar, verificando lo señalado por el parlamentario: en el sector se explota y extrae piedra de cantera.

Y, si bien, señalaron que al momento de la inspección no había personal en el lugar, también manifestaron que realizaron la denuncia a las autoridades para su fiscalización, y que el Ministerio de Salud dio inicio a un sumario sanitario al constatar numerosas infracciones de salubridad.

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, también dio cuenta al diputado Celis de que la Superintendencia del Medio Ambiente informó que se se iba a solicitar antecedentes a la empresa «Tronaduras JM», quienes son los que han realizado y siguen explotando material, pero para el parlamentario esto no resulta suficiente.

"Estamos hablando de la destrucción de una área verde por una empresa que explotaba una cantera en una zona expresamente protegida por el Plan Regulador. Recurrí a la Municipalidad de Concón, incorporando coordenadas y cartografía técnica para avalar mis aprehensiones, que luego fueron constatadas por el Municipio. Pero no solo me limité a pedir los antecedentes, personalmente fuí al lugar y verifiqué en terreno que impune y descaradamente hay vehículos y maquinaria destruyendo el cerro y de proseguir en esa inescrupulosa labor, destruirán inexorablemente el relicto de vegetación y bosque nativo que escasamente conserva el sector", dijo.

De igual forma, sostuvo que "a mi parecer, podría configurarse un daño inconmensurable al medio ambiente y recurriré al Consejo de Defensa del Estado, para que a su vez recurran al Tribunal Ambiental y puedan exigir la reparación del daño ambiental causado y el justo castigo legal a los responsables, y eventualmente a las autoridades que por omisión inexplicable, lo hicieron posible".

Por otra parte, tampoco hay claridad sobre el destino de la piedra extraída desde la cantera, que el parlamentario sospecha se estaría usando para rellenar el socavón de Reñaca. Con ese objetivo, Celis ofició al Ministerio de Obras Públicas, pidiendo información sobre los trabajos de relleno del socavón del edificio Kandinsky.

Solicitó copia de los informes técnicos que avalan la intervención (enrocado) en el lugar, la resolución de compra del material de relleno (rocas), su monto y especificaciones técnicas establecidas. También identificación de la Placa Patente, volumen de roca y horario de descarga de los camiones que entregan el material (rocas) para el relleno, y el detalle de todo protocolo para recepción de las rocas para el efecto. Además pidió a la cartera informar el estado de avance, gastos realizados y calendarización de las etapas de ejecución.

"Se confirmó en parte lo que he venido denunciando, que es la extracción de roca desde la cantera Independencia. Ahora, lo que se debe dilucidar es si efectivamente se usa para rellenar el socavón de Reñaca, y es por eso que he pedido diversa información al MOP de modo de ir atando cabos y esclarecer que si es efectiva o no la sospecha, que de ser cierta, por supuesto es grave y entregaremos dichos antecedentes a quien corresponda", finalizó el parlamentario.

PURANOTICIA