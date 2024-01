Diputado Celis pide al Gobierno zanjar subrogancia en la Dirección del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio: "No da para más"

El diputado Andrés Celis intervino en la Comisión de Salud de la Cámara, donde se dirigió al Presidente de la República, Gabriel Boric, para solicitar que se agilice el nombramiento de la o el próximo director(a) del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA); esto, a raíz de la crisis y desorden al interior del organismo y respecto de paralización de obras y licitaciones fallidas, recordando que ya han pasado más de seis meses desde que el servicio está sin una cabeza oficial.

El parlamentario abordó la situación que afecta al Hospital del Salvador y enumeró las distintas obras y licitaciones fallidas del SSVSA, partiendo por el Servicio de atención primaria de urgencia de alta resolución (SAR) de Placilla, cinco veces declarado desierto. El SAR de Quebrada Verde y el Cesfam Manuel Bustos, fueron una vez declarados desiertos y en una segunda oportunidad ambas empresas que ganaron la licitación quebraron.

También recordó las licitaciones fallidas del acelerador lineal y búnker para el Hospital Van Buren, proyecto elaborado por el Departamento Estudio Preinversión de la DSDI; y la presentación que hizo en Contraloría a propósito de las asignaciones por funciones críticas, cuestionadas también por los funcionarios que acusan falta de criterios técnicos en la entrega del beneficio.

"Toda esta pelea que se está dando hoy día es una cuestión de política, es así de simple. Yo le pido, de verdad, al Presidente de la República, que salga rápidamente, sea quien sea, el próximo director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, sea hombre, mujer, me da exactamente igual a quien considere más idóneo o idónea porque de verdad esto ya no da para más", indicó Celis.

El integrante de la Comisión de Salud sostuvo que "a mí lo único que me interesa es que quien siga o sea nombrado director o directora del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio lo haga bien, que el Hospital del Salvador funcione, que a las y los funcionarios que se le asignen funciones críticas sean las personas idóneas y justas, que se merecen, que reúnen los requisitos", enfatizó Celis y agregó que este caso "lo presenté ante la Contraloría, ente que va a determinar y me va a decir si estoy en lo cierto o no, pero denme la oportunidad de ejercer mi labor fiscalizadora porque yo respeto cuando ustedes me contestan y me dicen que yo estoy equivocado porque estamos en una democracia".

Para finalizar su intervención, puntualizó algunas de las situaciones que mantiene en tensión a la comunidad de la salud en la región e hizo un llamado directo al Ejecutivo para acelerar el nombramiento de la o el próximo director del SSVSA: "Nos estamos "atacando" todos los días. El Hospital del Salvador está muriendo, en el Servicio de Salud hay un ambiente que es insostenible, los gremios están todos peleados y al final, entre diputados algunos tenemos rencillas. Ese es mi llamado y solamente es mi comunicación muy formal y con todo el respeto al Presidente de la República", cerró.

