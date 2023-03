Diputado Celis pide al Gobierno reabrir residencia estudiantil para jóvenes de territorios insulares que llegan a estudiar al continente

Algunos no tienen donde alojar, otros no saben cuánto de sus gastos cubrirán sus becas. Todos serán trasladados la madrugada de este viernes por un avión de la FACh desde Isla de Pascua hasta Santiago, donde por sus propios medios deberán movilizarse hasta Viña del Mar -donde se ubica la residencia- u otras comunas de la región de Valparaíso, para próximamente iniciar sus estudios superiores en planteles de la zona.

Incertidumbre colectiva que para el diputado Andrés Celis Montt, no es otra cosa que indolencia de parte de la Juaneb, el ministerio de Educación, y en definitiva, el Gobierno de Chile, porque con el cierre de una de las dos residencias para estudiantes insulares, los cupos no alcanzan en Viña del Mar, teniendo las familias que correr con los gastos si es que quieren que sus hijos cursen estudios superiores. A ello, se suma la desprolijidad con la que se ha entregado la información referente a las becas y beneficios para los alumnos, que a poco de iniciar el año académico no tienen claridad sobre ellas.

“Al presidente Boric, su pasado lo compromete. Entró a la arena política como dirigente estudiantil, levantó banderas de gratuidad, se arrogó la representación de los estudiantes chilenos, y ahora, como Presidente del país, borra con el codo lo que escribió con el puño en alto, ya que las determinaciones bajo su mandato están poniendo trabas a los jóvenes para estudiar, y en este caso, hablamos de estudiantes insulares, que tienen los mismos derechos que cualquier otro chileno”, manifestó el parlamentario.

El parlamentario hizo un llamado al Mandatario a aperturar una residencia para acoger a los jóvenes "por favor, Presidente, instruya al Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a reabrir un segundo Hogar Insular en la región de Valparaíso. Los jóvenes isleños se están quedando sin poder optar a estudios superiores por falta de apoyo del Estado para mantenerse en el continente”.

Por su parte, Valeria Araki, comentó que "recién hace 2 días llegó el correo diciendo que mi hijo no fue aceptado en la residencia, y yo en diciembre matriculé a mi hijo en el AIEP. Entonces ahora mi hijo está literalmente en la calle, porque en estos momentos nos estamos quedamos en el living de la casa de una amiga”.

Carla Brito, madre de una joven que inicia su segundo año académico, informó que gestionó de manera independiente un traslado particular para los 20 estudiantes que llegarán durante la madrugada a la región Metropolitana, ya que hasta ahora, no se sabía cómo se iban a trasladar hasta la región de Valparaíso. Agregó que en las últimas horas obtuvieron apoyo desde el municipio de Isla de Pascua, quienes les rembolsarían el dinero gastado, un trámite que no es inmediato, por lo que ahora, ”va a salir el dinero de parte de nosotros, para tranquilidad nuestra y de todos los niños que es primera vez que van a llegar. Nosotras estamos en representación de muchas madres que están con la misma angustia, que es primera vez que sus hijos vienen, y vamos a estar aquí (en la residencia) recibiendo a la totalidad de los estudiantes. Los que ingresan lógicamente se quedan en la residencia y los que no, nos vamos a encargar de despacharlos a sus direcciones provisorias".

Brito agregó que Junaeb ”está limitando y cortándole las alas y los sueños a estos niños de poder ejercer, en un futuro, en su tierra”.

