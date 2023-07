Diputado Celis ofició al presidente Boric para que esclarezca traspaso directo de $75 millones a Fundación Territorios Colectivos

El diputado Andrés Celis emplazó al Presidente de la República, Gabriel Boric, a que se aclare cómo se sustenta el traspaso directo de $75 millones de fondos públicos a la Fundación Territorios Colectivos, destinados a proyectos de reciclaje en Juan Fernández.

El diputado exige que se establezca si existen convenios, acuerdos o documentación, que administrativamente permita traspasar recursos fiscales a una entidad privada.

"¿Cómo se llega a concluir que esa institución es idónea para recibir este recurso público? Territorios Colectivos no cuenta con el giro para la función a realizar, no tiene ninguna experiencia en el área, y nunca ha participado en ninguna instancia destinados a proyectos de reciclaje convocada por el Gobierno Regional, Ministerio de Medio Ambiente u Organización Gremial de Recicladores. Presidente, esta es la gran inquietud que tenemos, pido que aclare en qué se gastaron estos fondos porque no hay nada más sano que la probidad y la transparencia”.

En el oficio, el parlamentario pide se informe cuál fue el mecanismo, las etapas y filtros para entregar esos $ 75.000.000, del Presupuesto Nacional a una organización privada; así como la propuesta de trabajo presentada a la presidencia por la Fundación “Territorios Colectivos”, y el detalle pormenorizado de todos los gastos a financiar.

También que se remita convenios, acuerdos marco, y/o cualquier otra documentación, que administrativamente permita traspasar recursos fiscales a una entidad privada, para el ejercicio de una “función privativa” municipal, como es el tratamiento de desechos domiciliarios, según lo define el artículo N° 3, letra F) del DFL N° 1 (2006) del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que “Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695.-, “Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades”.

Además, explicar cómo se llega a concluir que esa institución es idónea para la función financiada, si no tiene ninguna experiencia en el área, y nunca ha participado en ninguna de las instancias convocadas sobre la materia; junto con indicar si se dieron instrucciones específicas para asignar recursos públicos a una entidad privada que no cuenta con el giro para la función a financiar.

Y finalmente, indicar cuál es la razón o criterio técnico adoptado, para que una asignación directa de abril del año 2022, termine de ejecutarse en agosto de 2024, en plena campaña electoral municipal. La Fundación “Territorios Colectivos” está ligada a la organización partidista-electoral #CentrosDeEstudioXBoric.

