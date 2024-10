Diputado Celis exige renuncias tras muerte de lactantes en Valparaíso: "La negligencia está costando vidas"

Tras la reciente denuncia respecto a la muerte de dos lactantes en la región de Valparaíso, el diputado Andrés Celis lanzó duras críticas a la gestión del Ministerio de Salud, exigiendo la renuncia de la ministra Ximena Aguilera, el subsecretario de Redes Asistenciales y la subsecretaria de Salud.

Los fallecimientos, ocurridos por fallos en los traslados de urgencia, revelan lo que el parlamentario describe como "una negligencia inaceptable y criminal en la gestión sanitaria".

Uno de los casos más alarmantes involucra a una bebé de tres meses, quien perdió la vida durante un traslado desde el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. El trayecto, que debía tomar una hora y media, se extendió por varias horas debido a graves fallas en la ambulancia, recién adquirida y con una fuga de oxígeno, lo que retrasó el proceso.

"Es inconcebible que en pleno 2024 estemos lamentando lamuerte de lactantes por fallas tan básicas como una ambulancia defectuosa o la falta de coordinación en los traslados. Esto no es un error aislado, es una muestra clara de la absoluta falta de gestión y liderazgo en el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio", dijo.

El parlamentario RN subrayó que esta tragedia no es un hecho puntual, sino que es el resultado de un sistema colapsado que afecta a miles de pacientes en la región. "La ineficiencia no solo está retrasando los tratamientos, está costando vidas. La politización de los cargos, la falta de equipos adecuados y las decisiones tardías son parte de un patrón de negligencia que ya no podemos tolerar", indicó.

En ese sentido, señaló que tanto la ministra Aguilera como el subsecretario de Redes Asistenciales y la subsecretaria de Salud deben asumir la responsabilidad por estas muertes.“El estado de la Salud Pública en Chile es crítico y las autoridades han demostrado ser incapaces de liderar la red asistencial. Estamos viendo consecuencias fatales y el gobierno parece no reaccionar. Aquí deben renunciar quienes han permitido que la salud pública se deteriore a este nivel. Yo los emplazo directamente a poner sus cargos a disposición del Presidente Boric”, afirmó.

Por otra parte, también se refirió al desfinanciamiento crónico que afecta a hospitales como el Carlos Van Buren, y criticó la demora en la reasignación de recursos. "El presupuesto asignado es completamente insuficiente. Estamos hablando de un hospital que necesita $20.000 millones adicionales para funcionar correctamente, pero el Ministerio de Hacienda apenas ha liberado mil millones, como "solución" a la crisis del Hospital Carlos Van Buren, lo cual alcanza solo para diez días de operación. No se puede seguir gestionando la salud pública de esta manera", comentó.

La crisis en el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio se ha agravado con el cierre de nueve de los 16 pabellones del Hospital Carlos Van Buren y la falta de atención en áreas críticas como la salud mental y la atención prehospitalaria. Las fallas en el traslado de pacientes, como lo ocurrido con los lactantes fallecidos, han puesto de manifiesto un grave deterioro en la red hospitalaria de la región.

"Es inaceptable que los recursos demoren en habilitarse y que las ambulancias, financiadas por el Gore, no cuenten con las condiciones básicas para circular. Esto es una muestra más de que el Gobierno ha fallado en entregar una atención de salud digna a la población. Cada día que pasa sin medidas concretas significa más vidas en riesgo", concluyó.

