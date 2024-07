Diputado Celis emplaza al Presidente Boric para que dé una solución que evite el cierre del colegio San Nicolás de Viña del Mar

El diputado Andrés Celis lamentó que tras una reunión de este miércoles, continúe sin solución la problemática que tiene a punto de cerrar al colegio San Nicolás de El Olivar, cuyos alumnos se vieron afectados por el megaincendio de febrero, ya que pese a las gestiones realizadas con el Ministerio de Educación no se logra nada concreto.

"El Ministerio no está dando el ancho en este caso. Se han hecho diversas reuniones. Yo mismo he participado de citas con el ministro Cataldo, sin embargo, estas instancias no están arrojando nada concreto, porque los recursos para que el proyecto educativo pueda continuar no se han logrado asegurar y la cartera ha desestimado las propuestas que se le han realizado", manifestó el parlamentario.

En esa línea, Celis agregó que "sabemos que hubo una reunión de la directora del colegio, Marcela Breguel, con el Ministerio de Educación, y se creó una mesa de trabajo, pero esto parece insuficiente si no se materializan soluciones. Yo tengo la intención de participar de esta instancia, ya sea personalmente o través de mi equipo, pero lo principal aquí- reitero- es que se concrete una solución y el colegio San Nicolás pueda continuar educando a nuestros niños, niñas y adolescentes, dejando de lado la música celestial. El año escolar transcurre y no podemos seguir en conversaciones que a la larga resulten estériles ante este inminente cierre. Necesitamos la intervención del Presidente Boric ahora".

Mismo llamado realizó la directora del colegio San Nicolás, Marcela Breguel, quien detalló que el Ministerio de Educación descartó la dirección subrogada y la ley corta para mantener la subvención del año pasado. Breguel dijo que "básicamente la reunión fue conformar una mesa de trabajo, que la próxima reunión es el día lunes a las 15 horas. Se nos ofrece acompañamiento para los procesos que vendrían para el 2025. Nos aseguraron el pago del mes de julio, pero que no vamos a tener ayuda económica para el 2024, que es lo que nosotros necesitamos para poder cerrar el año escolar y así haríamos los ajustes necesarios. Nosotros pensábamos el día de ayer que íbamos a llegar y le íbamos a informar a los profesores que veníamos con una propuesta clara, precisa, en que nosotros terminamos el año escolar. Frente a esto, la única opción que nos queda es anunciar el cierre del establecimiento el día 28 de julio por falta de recursos. Pienso en estos momentos que el único que nos puede solucionar esta problemática, es el Presidente de la República, nada más, para evitar el cierre y no dejar a nuestra comunidad abandonada".

El lunes 22 de julio iniciará la mesa de trabajo comprometida por el Mineduc, una instancia que se extenderá durante la semana. Mientras para este viernes 19, a las 8:00 de la mañana, se convocó a una nueva manifestación en la entrada de El Olivar, para continuar evidenciando el malestar que provoca la falta de ayuda de parte del Estado en garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes de este sector de Viña del Mar que se vio duramente golpeado por el megaincendio de febrero.

