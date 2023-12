Diputado Celis denuncia en Ministerio Público y Contraloría la existencia de vacunas vencidas en gobierno de Boric

Acusando ”actuar negligente, derroche inaudito y poca transparencia y seriedad” el diputado Andrés Celis decidió recurrir al Ministerio Público y a Contraloría, por los millones de dosis de vacunas vencidas y eliminadas durante la administración del Presidente Boric que informó el Minsal a una solicitud vía transparencia.

Para el parlamentario, miembro de la comisión de Salud de la Cámara, son ”hechos gravísimos sobre los que hay tomar cartas en el asunto. Aquí se ha puesto en peligro la salud pública y aquello está sancionado en el Art 318 del Código Penal, se ha actuado negligentemente y no se puede dejar pasar. Además, son recursos que se pierden y está más que claro el poco peso y seriedad que el gobierno del Presidente Boric ha demostrado darle al Covid 19, de hecho, no me extrañaría que el propio mandatario no tuviera al día su calendario de inmunización. Eso puede ser asunto de él pero lo que no puede ocurrir es que se juegue con la salud de la población, y por eso, no sólo voy a poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público, sino también haré una presentación en Contraloría”.

El diputado Andrés Celis además informó que oficiará al Ministerio de Salud y la Seremi de Valparaíso por el caso puntual de la región, ya que ésta habría denegado la información- consultada vía transparencia- referente al vencimiento y eliminación de las vacunas en la zona, algo que el diputado Andrés Celis calificó como ”por lo bajo poco transparente y una evidencia más de la desastrosa gestión del Gobierno en el ámbito de la salud, no me quiero ni imaginar la cifra de mermas como para que estén escondiendo este antecedente. Yo voy a oficiar al respecto y espero una respuesta. Por supuesto también este despilfarro inaudito a nivel nacional será un tema que abordáremos en la comisión de Salud de la Cámara.”

El parlamentario recordó además que junto a sus pares de RN y miembros también de la comisión de Salud, Paula Labra y Hugo Rey, enviaron el 7 de diciembre una carta a la Organización Panamericana de la Salud, pidiendo intervenir ante el gobierno chileno, manifestando su preocupación por el retraso que presentan los indicadores de vacunación contra el Coronavirus en nuestro país.

En esa oportunidad, Celis Montt enfatizó en que es “fundamental volver a instalar en la población la importancia de inocularse, y para ello es necesario una fuerte y consistente campaña informativa que espero el Ministerio de Salud pueda liderar de manera más efectiva, pues acostumbran a muchas palabras y pocas acciones.”

PURANOTICIA