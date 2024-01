Diputado Celis calificó como un "tremendo error" mantener la participación de Peso Pluma en Viña 2024

El diputado Andrés Celis (Renovación Nacional) se refirió a la decisión de la comisión organizadora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que ratificó la presentación del cantante mexicano Peso Pluma en el escenario de la Quinta Vergara.

En un comunicado publicado en redes sociales, la organización aseguró que, “no existen argumentos jurídicos ni contractuales para revocar la participación del artista”, agregando que los descargos y preocupaciones, no se habían realizado en los plazos estipulados.

Ante esto, el legislador declaró que "creo que la comisión de promoción o el nombre que actualmente tenga, comete un tremendo error. Más allá que, según ellos, el contrato de concesión firmado por los dos canales en cuestión no haya ninguna norma que prohiba la contratación de este artista, de este cantante urbano, quiero dejar en claro que va a haber en Viña del Mar un artista financiado con recursos públicos, aupiciado con financiamiento público, que está ligado al narco, que compone canciones a personas que están también relacionadas con el narco".

Celis agregó que Peso Pluma "es un cantante que el narco también lo contrata para que pueda redactarle canciones para ellos, es decir, si estamos luchando con recursos públicos justamente contra el narco, no puede la Municipalidad de Viña del Mar, a través de un contrato de concesión, autorizar la venida de un cantante que está ligado al narco cultura".

"Por algo, Televisión Nacional de Chile reculó, donde no me cabe duda, que por la intervención del presidente Boric, de no traer y de pedir la cancelación del artista en cuestión. Y además me hace sospechar, y por lo mismo voy a pedir a la comisión de inteligencia que pueda sesionar, que si yo uno esto, además a la atribución que va a hacer el presidente Boric de derogar o de revocar las pensiones de gracia a estas 50 personas que estaban condenadas, que estaban sancionadas, es que pueden haber antecedentes que en ciertos sectores de regiones de nuestro país el narco esté entrando. Y que esto se combine, además, con traer a una persona unida al narco, creo que los diputados, los parlamentarios, debemos saber si es que hay antecedentes por parte de las policías", sostuvo el legislador.

Finalmente, el congresistas hizo un llamado a la alcaldesa de Viña del Mar, "especialmente al municipio, que estudie los contratos de concesión. Los contratos de concesión son absolutamente revocables, especialmente cuando se trata en pos del interés y del orden público. Y va mucho más allá de un contrato en cuestión. No se puede auspiciar la narco cultura con platas públicas. Sí se puede auspiciar con platas públicas lo que es la prevención, lo que es el combatir el narco, pero no el fomentarlo".

PURANOTICIA