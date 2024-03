Diputado Andrés Celis llama a ministra de la Mujer a querellarse contra jugadores juveniles de Cobreloa acusados de violación

El diputado Andrés Celis emplazó duramente a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionando su rol y declaraciones respecto del caso de una joven que denunció hace más de dos años una violación y abuso sexual en una sede formativa del club Cobreloa. Interpelación a la secretaria de estado en el contexto de la Comisión de Deportes, que contó con la presencia del ministro del ramo, Jaime Pizarro, el presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, Eduardo Arévalo, el subdirector (S) de la PDI, Jorge Sánchez y Fernando Ramírez, expresidente de Cobreloa.

Instancia donde se abordaron los hechos acaecidos el 17 de septiembre de 2021, cuando la víctima fue atacada sexualmente por un grupo de cadetes en una fiesta en la sede del club de fútbol.

A juicio del diputado Andrés Celis la ministra Orellana, se ha quedado solo en declaraciones a la prensa pero no ha ejercido acciones concretas, y por eso el parlamentario mediante su intervención en la comisión de Deportes, le envió un mensaje. Celis señaló que ”la ministra ha dicho a prensa, que ‘La hinchada no puede estar por encima de la seguridad de una mujer’ y da una serie de conceptos jurídicos indeterminados, pero en ningún momento dice que se va a hacer parte de la denuncia, que se va a querellar, sino que solamente señala que hay que acompañar a la afectada, que no hay que revictimizarla, siendo que lo principal aquí es presentar una querella para que esto avance, porque así uno puede pedir diligencias, puede pedir que se cite a los jugadores involucrados ya sea en calidad de imputados, como testigos, o se les pueda formalizar, etc.”

El parlamentario agregó que estando las herramientas disponibles le parece inentendible la actitud de la ministra manifestando que ”yo me pregunto ministra Orellana ¿Por qué usted no ha interpuesto una denuncia o una querella en contra de este caso, donde están los antecedentes, todos los datos para que usted pueda presentar y hacerse parte como ministerio de la Mujer, y es ahí donde yo tengo un temor que a lo mejor haya algún tipo de presión y eso sí me asustaría y de verdad que me me costaría el poder pensar qué tipo de presión podría existir”

El diputado miembro de la comisión de deportes incluso indicó que ”yo la emplazo a que si si no se hace parte en esta querella yo voy a dar los nombres de los cuatro jugadores que por lo menos hasta hace un año estaban jugando en el club de Cobreloa cuando estaban en segunda división y fueron parte de esta violación y si esos jugadores se van a querellar contra mío, bueno, veremos en tribunales -si son tan hombrecitos- quién tiene la razón.”

PURANOTICIA