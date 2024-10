Diputada Camila Flores y elecciones en Valparaíso y Viña: "Marcarán el rumbo de la región, pensando en el próximo año"

Luego de ejercer su derecho a voto en la escuela Teniente Merino de Limache, la diputada Camila Flores hizo una pausa en su agenda para conversar con Puranoticia.cl respecto a cómo ha visto el proceso electoral, pero sobre todo cuáles son sus expectativas de estas trascendentales votaciones comunales y regionales.

En primer lugar, la parlamentaria de Renovación Nacional sostuvo que "tengo distintos tipos de expectación. Por ejemplo, en La Cruz, quizás electoralente es una comuna pequeña pero le tengo gran cariño perrsonal a Maite Larrondo, por lo tanto es una comuna que en lo personal, no tanto en lo electoral, me importa mucho".

"Espero acompañarla y que, con ayuda de Dios, salga todo bien y estar celebrando en la plaza de La Cruz", continuó reflexionando la legisladora del Distrito 6.

Flores también comentó en diálogo con Puranoticia.cl que "me importa Villa Alemana también. Quizás no hay tanta cercanía en lo humano, pero me importa Valparaíso y Viña del Mar, que son ciudades grandes y que en lo electoral marcarán el rumbo de la región, pensando sobre todo en el próximo año".

En cuanto a Algarrobo, dijo que "creo que ganará Marco Antonio González (RN). No creo que sea un 60% a 40% ni mucho menos, pero sí un 52% o 53%. Yo prefiero bajar las expectativas. No será fácil, pero no debiera correr riesgos".

