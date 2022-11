Diputada Camila Flores propone nueva ley y cambios a la normativa tras caos para pagar cuentas de Chilquinta: “Es impresentable”

Realmente caótico se ha tornado para miles de clientes de la región de Valparaíso el proceso de pagar la cuenta de la energía eléctrica; esto, debido a que el sitio web de Chilquinta presenta un problema –tildado por la empresa como "intermitencias"– lo cual no les ha permitido llevar a cabo el procedimiento en al menos dos semanas.

Y es que por más que desde la compañía eléctrica advierten que el problema "no ocasionará cobro de interés, tampoco cortes por deuda o pérdidas de subsidios", lo cierto es que no existen mayores respuestas, motivo por el cual los clientes han debido acudir a las sucursales, donde recibieron una nueva sorpresa ingrata: no existen cajas recaudadoras por motivos de seguridad.

Al ingresar a la plataforma virtual de Chilquinta y seguir el conducto para efectuar el pago, el cliente es dirigido a un servicio externo: la página web de Sencillito. Allí se vuelve todo más engorroso, pues el cliente debe registrarse e iniciar un trámite mucho más largo que de costumbre... y mucho más para las personas que no están familiarizadas con el mundo digital, como muchas personas mayores.

"En la semana del 14 de noviembre registramos dificultades en nuestras plataformas digitales, las que generaron inconvenientes en el proceso de recaudación. Tras identificarse la situación, cuya causa está siendo investigada, se activó el protocolo de contingencia a fin de dar una pronta solución y comunicar oportunamente los distintos canales de pago con los que cuenta la compañía", señalaron a Puranoticia.cl desde la empresa Chilquinta en un comunicado sin firma.

De igual forma, informaron que tienen habilitados recaudadores externos como Caja Vecina, ServiEstado, Unimarc, Sencillito, Servipag, Mayorista 10 y Alvi, de manera presencial; así como Unired.cl, Sencillito.com y Mercado Pago online. A su vez, los usuarios de Banco Estado y Santander pueden pagar su boleta en sus plataformas.

SOLICITAN INTERVENCIÓN DE LA SEC

Consultada la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) frente a este problema, también mediante un comunicado señalaron que "las empresas tienen que cumplir con los estándares de atención comercial establecidos en la Norma Técnica de Calidad de Servicio, la cual pone énfasis en la calidad de la atención de reclamos, consultas, solicitudes y entrega de facturas".

De esta manera se abren dudas como, por ejemplo, si empresas como Chilquinta deben –o no– contar con medios de recaudación propios, como una caja, o si la normativa los obliga –o no– a tener una oficina comercial en la comuna donde prestan servicios. Justamente con el fin de resolverlas, la diputada Camila Flores (RN) anunció que solicitará la intervención de la autoridad para que responda a estas interrogantes que tiene, no sólo Puranoticia.cl, sino que muchos de los 630 mil clientes de la empresa.

En concreto, la parlamentaria por la zona interior de la región de Valparaíso (Distrito 6) está planteando cambios a las normativas y leyes que rigen a las compañías de distribución de electricidad en todo Chile, para que existan obligatoriamente canales de pago físicos en establecimientos, pues no todo el mundo cuenta con las herramientas (computadores o smartphones) o conocimientos para acudir a plataformas virtuales.

“Considero que es impresentable que la compañía de distribución eléctrica de casi la totalidad de la región, abarcando las provincias de San Antonio, Petorca, Valparaíso, San Felipe, Quillota, Marga Marga y Los Andes, no esté obligada por la normativa a contar con cajas propias recaudadoras en las sucursales en las que atiende público", comenzó diciendo la diputada Camila Flores.

Además, la parlamentaria criticó que "la regulación no les exige a estas compañías contar con sucursales en las comunas en las que prestan algún servicio".

Por este motivo, la legisladora de Chile Vamos está evaluando reunirse con las autoridades del Ministerio de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con el fin de manifestar su preocupación por esta situación y exigir la obligación de sucursales de las empresas de distribución de electricidad y de contar con cajas recaudadoras en estos establecimientos físicos.

PURANOTICIA