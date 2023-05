Dineros de campaña vs votos logrados: De los 10 candidatos que más aportes recibieron en la región de Valparaíso, sólo 3 resultaron electos

Ya concluidas las elecciones de este domingo 7 de mayo para conformar el Consejo Constitucional en todo el país, y mientras los candidatos, partidos políticos y coaliciones hacen sus respectivos balances, el Observatorio de Datos de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) realizó un análisis a los aportes registrados ante el Servicio Electoral (Servel) respecto de lo que fueron las campañas electorales recién pasadas.

Como primera gran conclusión, se indica que el pacto «Chile Seguro», conformado por partidos de Chile Vamos, vale decir la UDI, RN y Evópoli, fue quien lideró en aportes para campañas, con casi $5.400 millones ($5.394.621.969); seguido por «Unidad para Chile», conformado por la coalición Frente Amplio más el PC y el PS, que recibieron aportes por casi $2.300 millones ($2.290.687.625). Más atrás aparece el pacto «Todo por Chile», que reúne a la DC, el PPD y el PR, con aportes por más de $1.300 millones ($1.318.392.893). El Partido Republicano, en tanto, tuvo aportes por $1.000 millones ($1.053.357.153).

Por candidatos, el ex alcalde de Santiago, Jaime Ravinet (Evópoli), fue quien recibió la mayor cantidad de dinero para su campaña, con casi $600 millones ($599.544.864); seguido por la ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt (Evópoli) con $290 millines ($290.652.364). El podio lo completa el ex ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado (UDI), con $182 millones ($182.138.292). Cabe hacer presente que de los tres, sólo Hutt resultó electa por la región Metropolitana.

Vale hacer presente que entre los 10 candidatos que más dinero recibieron para sus campañas, dos representaban a la región de Valparaíso: en el séptimo lugar, Edmundo Eluchans Urenda (UDI), quien recibió aportes por $133 millones ($133.363.728); y en el décimo puesto, Gonzalo Ibáñez Santa María (Ind.-RN), con $95 millones ($95.527.591). De ellos, sólo la carta gremialista logró un cupo en el Consejo Constitucional.

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Respecto a los candidatos al Consejo Constitucional por la región de Valparaíso, el Observatorio de Datos de la UAI revela –como ya se dijo– que Edmundo Eluchans y Gonzalo Ibáñez lideraron los montos de dinero recibidos para sus campañas. El podio, en tanto, lo completa Marcelo Schilling (PS), quien recibió $59 millones ($59.302.000).

Gonzalo Yuseff (Ind.-Evópoli) recibió aportes por $51 millones ($51.590.000); seguido por Valeria Cárcamo (RD) con recursos por casi $48 millones ($47.830.669). En el sexto lugar regional aparece Luigina Pruzzo (Ind.-Evópoli) con más de $38 millones ($38.543.188); seguida por María Soledad Pardo (CS) por $32 millones ($32.556.976). Más atrás aparece Leslie Briones (RN) con casi $30 millones ($29.704.860).

El candidato del Partido Republicano, Antonio Barchiesi, recibió aportes cercanos a los $22 millones ($21.701.000); mientras que el top 10 lo cierra Viviana Núñez (Ind.-UDI), quien recibió un poco más de $21 millones ($21.200.000) para su campaña.

Vale hacer presente que de los 10 candidatos que lideraron en cantidad de recursos recibidos, sólo tres resultaron electos: Antonio Barchiesi, María Soledad Pardo y Edmundo Eluchans, quienes estarán presentes en el Consejo Constitucional para redactar una nueva propuesta de Carta Magna. Los otros dos elegidos fueron Aldo Valle, (Ind.-PS), quien recibió aportes por $14 millones ($14.080.000) y María de los Ángeles López (Republicano), reportando aportes por sólo $290 mil ($290.000).

LISTADO COMPLETO

1.- Edmundo Eluchans (UDI) $133.363.728

2.- Gonzalo Ibáñez (Ind.-RN) $95.527.591

3.- Marcelo Schilling $59.302.000

4.- Gonzalo Yuseff (Ind.-Evópoli) $51.590.000

5.- Valeria Cárcamo (RD) $47.830.669

6.- Luigina Pruzzo (Ind.-Evópoli) $38.543.188

7.- María Soledad Pardo (CS) $32.556.976

8.- Leslie Briones (RN) $29.704.860

9.- Antonio Barchiesi (Republicano) $21.701.000

10.- Viviana Núñez (Ind.-UDI) $21.200.000

11.- Marco Antonio Núñez (PPD) $21.054.864

12.- Gonzalo Vega (Comunes) $14.176.250

13.- Aldo Valle (Ind.-PS) $14.080.000

14.- Carolina Fernández (PC) $10.750.000

15.- Manuel Tobar (DC) $8.310.000

16.- Darma López (DC) $7.020.000

17.- Christian Inostroza (PR) $4.450.000

18.- Carla Allendes (Ind.-PR) $4.000.000

19.- Jazmín Murillo (Ind.-PPD) $3.000.000

20.- Raimundo Palamara (Republicano) $2.177.000

21.- María de los Ángeles López (Republicano) $290.000

22.- Chantal Robert de la Mahotiere (Republicano) $112.000

23.- Pedro Schwedelbach (Republicano) $10.000

24.- Tatiana Bernal (Republicano) - No se dieron a conocer sus aportes.

RENDIMIENTOS DE CAMPAÑA

Comparando lo que fue la cantidad de dinero recibido con el total de votos logrados, el Observatorio de Datos de la U. Adolfo Ibáñez dio cuenta del rendimiento de los candidatos al Consejo Constitucional, concluyendo que el Partido Republicano también ganó de manera aplastante en este campo, pues consiguió las candidaturas con mejor rendimiento en 11 de las 16 circunscripciones a nivel nacional.

Por su parte, las candidaturas independientes, pero apoyadas por partidos de centroderecha, tuvieron el peor rendimiento en esta elección. Tal es el caso de los independientes pro RN e independientes pro UDI, quienes tuvieron la peor relación aportes/voto en ocho de las 16 circunscripciones del país.

A nivel individual, el peor desempeño en la región Metropolitana lo tuvo la campaña del ex alcalde de Santiago, Jaime Ravinet (Ind.-Evópoli), quien recibió casi $600 millones y consiguió 159.103 votos, equivalentes al 4,04% a nivel regional, sin ser electo.

Finalmente, en el caso de la región de Valparaíso, el mejor rendimiento lo consiguió la republicana María de los Ángeles López, quien recibió $290 mil y obtuvo 70.859 sufragios (6,59% a nivel regional); mientras que el peor rendimiento lo obtuvo la candidata independiente en cupo de Evópoli, Luigina Pruzzo, quien tuvo aportes por más de $38 millones y sólo consiguió 10.433 votos (0,97% regional).

Vale mencionar que los votos consignados por el análisis del Observatorio de Datos de la U. Adolfo Ibáñez en sus gráficas no corresponden a la totalidad de las mesas contabilizadas por el Servicio Electoral, lo que explica la diferencia con la cifra que entrega Puranoticia.cl, que sí está completamente actualizada.

