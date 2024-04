Días claves para el futuro del histórico Director de Obras de Viña: Julio Ventura, tras cuatro décadas en el cargo, podría ser destituido

Complicadas horas vive la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar por la posible salida del director del departamento, Julio Ventura, arquitecto de 81 años. El profesional, tras décadas de liderar la oficina que visa las edificaciones que se pueden construir en la Ciudad Jardín, puede ser calificado negativamente nuevamente este año, y si aquello ocurre, quedaría destituido.

En septiembre del año pasado recibió su evaluación de desempeño por el periodo 2021-2022. La alcaldesa Macarena Ripamonti, encargada de evaluar a los funcionarios y directivos, lo calificó como “Condicional”, teniendo en cuenta que son cuatro categorías: Lista N° 1, de Distinción; Lista N° 2, Buena, Lista N° 3, Condicional; Lista N° 4, de Eliminación”, de acuerdo a la ley 19.165.

Este año los funcionarios deben ser evaluados de nuevo, por el periodo 2022-2023, y la administración Ripamonti ya inició dicho proceso. De hecho, de acuerdo a diversas fuentes municipales consultadas por Puranoticia.cl, esta semana se realizó una de las últimas reuniones del equipo compuesto por el administrador municipal, Erick Layana Venenciano; la directora de Asesoría Jurídica, Hiam Ayllach Díaz; y la directora de la Secretaría de Planificación Comunal (Secpla), María Fernanda Olivares Castillo, para la precalificación, pues estarían atrasados en realizar el proceso correspondiente al 2023.

El problema es que si Ventura obtiene una calificación negativa por segundo año, es decir, queda en Lista 3 o 4, puede ser destituido, lo que complicaría bastante las cosas en el Municipio. Por un lado, su salida dejaría acéfala una dirección importantísima para la administración Ripamonti, considerando la batalla mediática que ha tenido la Alcaldesa contra varios proyectos inmobiliarios en la ciudad, como la iniciativa en Las Salinas o las construcciones en las dunas de Reñaca. El Municipio debería llamar a un concurso público para suplir ese cargo, lo cual demorará un tiempo entre el llamado, las postulaciones y evaluaciones, por lo que mientras tanto el cargo sería tomado por un suplente.

Pero lo complicado de todo esto es que, en forma paralela, varios de los funcionarios de la Dirección de Obras, algunos de quienes podrían suplir a Ventura en tal caso, están postulando a irse del Municipio mediante el incentivo al retiro, lo que generaría un problema mayor en plena época electoral, si lo que se buscaba era mejorar el desempeño de dicho departamento clave para el desarrollo y planificación urbanística de la ciudad.

Uno de los temas que preocupa a los gremios y a distintos funcionarios y directivos de la Municipalidad es que en los últimos dos años se han ido unas 200 personas del Municipio, debido al incentivo al retiro, varias de ellas por no sentirse valorados por la actual administración en cuanto a su experiencia en sus cargos. De los directivos se fueron bastantes de grados más altos entre 2021 hasta ahora, prácticamente la mitad, y hoy hay en proceso muchos funcionarios más que podrían partir en fechas cercanas a agosto de este año.

Sin duda, un recambio de funcionarios en la administración pública es positivo, pero en el caso de la DOM y otros servicios clave aquella idea podría complicar aún más las cosas para Ripamonti.

Por otro lado, Ventura es uno de los funcionarios públicos que está postulando a dicho incentivo. Según la última cartola de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se encuentra en el lugar número 36 a nivel nacional de un listado de 370 funcionarios mayores de 70 años que pueden acogerse a este beneficio, pero si es destituido o si tiene un sumario en su contra, perdería tal incentivo.



Si se considera la evaluación negativa que tuvo la alcaldesa sobre el desempeño de Ventura en su calificación del año pasado, y las críticas cruzadas entre el director y la alcaldesa por la controversia con el socavón del edificio Kandinsky el año pasado, varios municipales piensan que esta vez el director de Obras no podrá pasar la visación de la jefa comunal. Hay que recordar que el año pasado Ripamonti indicó sobre ese tema que "aquí tiene que ver con cómo una cabeza, dentro de una Dirección, no cumplió con las expectativas y, en muchos casos, ha ejercido un trabajo –para nosotros– a lo menos, reprochable", a lo que Ventura respondió, indicando que la alcaldesa Macarena Ripamonti estaba "mal informada en la materia".

Por eso, varias fuentes municipales afirman que una alternativa para no perder dicho beneficio sería retirarse antes de la entrega de calificaciones, es decir, en los próximos meses o incluso, semanas. Hay algunos, incluso, que piensan que la administración se estaría “apurando” con este proceso pensando justamente en este escenario, y otros recuerdan que no es la primera vez que a funcionarios que optaban por este incentivo estatal son desvinculados perdiendo dicha opción.

Sobre esto, Pamela Zamora, presidenta del sindicato de auxiliares del municipio de Viña del Mar, dijo que “nosotros, no sé con qué valores juzga la administración, consideramos que a veces no son cosas tan graves. Se podría haber castigado separándolo de funciones o con un sueldo, pero hay ocasiones en que no se ha llegado a eso y se ha llegado a destituciones. Se les cortan las manos porque son personas pasadas de los 60, 70 años y dónde van a encontrar trabajo, le quitas toda posibilidad de poder trabajar en un servicio público porque queda vetado por 5 años, le quitas la posibilidad del incentivo al retiro siendo una persona que ha entregado 20, o más años al servicio público y muchas veces no se dejan guiar por la hoja personal de cada uno, donde debiera estar inscrita la vida laboral nuestra”.

Además, contó que “aquí ha pasado con dos colegas cercanas nuestra y nuestra posición como gremio es cuidarlos y que haya un criterio de humanidad. Hubo un estallido, luego el covid, y en este caso uno de ellos no era socio mío, pero nos afecta a todos como dirigentes, que no se hayan cuidado las cosas y cómo les puede afectar para siempre esto a una persona”.

Con todo, el clima que existe hoy en los pasillos de la Municipalidad de Viña del Mar, y en particular en la Dirección de Obras, es de tristeza, desamparo y temor por las decisiones que vaya a tomar la máxima autoridad comunal y su equipo de mayor confianza, definiciones que podrían destruir una carrera funcionaria y beneficios estipulados por el Estado para quienes han servido, con mejor o peor desempeño, a la gente y votantes, en este caso, de Viña del Mar.

PURANOTICIA