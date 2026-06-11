Detienen y desvinculan a seis carabineros en Talca tras acreditarse su participación en hechos constitutivos de delitos

Carabineros informó la detención y desvinculación de seis funcionarios de la institución en la comuna de Talca, región del Maule, en el marco de una investigación interna por presuntos delitos.

El procedimiento fue desarrollado por el Departamento de Asuntos Internos, en coordinación con el Ministerio Público, tras la detección de irregularidades en procedimientos policiales fiscalizados por la institución.

La información fue confirmada por la Prefectura de Talca a través de un comunicado, donde se indicó que los ahora exuniformados quedaron a disposición del Ministerio Público en el marco de las diligencias que se desarrollan para esclarecer los hechos.

Desde la institución señalaron que la investigación se originó a partir de controles y revisiones permanentes efectuadas sobre los procedimientos policiales.

"A raíz de las constantes evaluaciones y fiscalizaciones de los procedimientos policiales, el Departamento de Asuntos Internos, en coordinación con el Ministerio Público, inició un proceso investigativo, que se materializó con la detención y desvinculación de seis funcionarios de la institución tras acreditarse su participación en hechos constitutivos de delitos", indicaron.

Además, destacaron que "estos métodos de depuración institucional forman parte de los constantes controles internos, los cuales son señales de la transparencia que legitiman el actuar de Carabineros de Chile".

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