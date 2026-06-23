Detienen en San Carlos a banda que robó celulares de alta gama avaluados en $20 millones en Temuco

Un amplio despliegue operativo, investigativo y de análisis criminal permitió a Carabineros detener en la comuna de San Carlos, región de Ñuble, a seis personas que estarían vinculadas al robo que afectó a una tienda Movistar ubicada en Avenida Alemania, en la comuna de Temuco.

El hecho se registró cuando un grupo de sujetos ingresó hasta una sucursal comercial, sustrayendo diversos equipos celulares de alta gama y otros elementos tecnológicos, los cuales fueron avaluados en aproximadamente 20 millones de pesos.

Por la importancia del procedimiento la Fiscalía Local de Temuco encargó las diligencias am personal especializado de Carabineros O.S.9 consistentes en el levantamiento y análisis de imágenes, revisión de cámaras de seguridad, recopilación de antecedentes en el sitio del suceso, análisis criminal de la dinámica del delito y seguimiento de las rutas de desplazamiento utilizadas por los involucrados.

Asimismo, se efectuó un trabajo técnico orientado a la obtención de diversos medios de prueba tecnológicos, junto con coordinaciones operativas con unidades policiales de otras regiones, lo que permitió establecer antecedentes relevantes respecto del vehículo en el cual se trasladaban los individuos.

Producto de este trabajo coordinado entre el O.S.9 de Carabineros Araucanía y personal O.S.9 de la región de Ñuble, se logró mantener un seguimiento sigiloso por cerca de 300 kilómetros, finalizando la fuga en la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 380 aproximadamente, en la comuna de San Carlos.

En dicho lugar, personal policial procedió a fiscalizar el vehículo, logrando la detención de tres adultos y tres adolescentes, todos de nacionalidad chilena y con domicilio en la región Metropolitana.

Uno de los adultos registra antecedentes policiales por delitos asociados a tráfico de drogas, cohecho y porte de armas.

Durante el procedimiento, Carabineros recuperó 20 teléfonos celulares de alta gama y un reloj smartwatch, especies que corresponderían a lo sustraído desde la tienda afectada.

La labor investigativa incluyó además vigilancias, análisis de desplazamientos, revisión de registros audiovisuales, levantamiento de cámaras en distintos puntos y coordinación permanente con unidades policiales de otras regiones, permitiendo robustecer los antecedentes que serán puestos a disposición del Ministerio Público.

Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco, mientras continúan las diligencias para establecer la eventual participación de los imputados en otros hechos similares y determinar la trazabilidad completa de las especies recuperadas.

PURANOTICIA