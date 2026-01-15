Detienen en Colchane a dos paraguayas vinculadas a la “Mafia China” y el lavado de más de 200 millones de dólares

La Fiscalía Regional de Tarapacá y la Policía de Investigaciones informaron este jueves que detuvieron en Colchane dos ciudadanas paraguayas que se encontraban con orden de detención en el marco de la investigación conocida como Mafia China.

Ciudadanos chinos y chilenos utilizaban el sistema financiero nacional -específicamente la ciudad de Iquique y su zona franca-, para mover y ocultar dineros provenientes de estafas transnacionales ejecutadas mediante plataformas fraudulentas de inversión en línea, por montos que superan los 200 millones de dólares.

“Esta mañana se detuvieron dos mujeres de nacionalidad paraguaya que iban entrando a nuestra región y tenían una orden de detención solicitada por esta Fiscalía en esta investigación, quienes se sumarán a la audiencia de formalización que ya se inició el martes con los otros 43 imputados”, explicó la Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.

Y agregó que “ellas participan en esta organización criminal, por lo tanto, tienen elementos comunes a todos, pero además tienen conductas específicas relacionadas con el cobro de cheques para evadir la trazabilidad del dinero”.

El jefe nacional contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Erick Menay, destacó que esta histórica investigación no se detiene, “estamos en un proceso exploratorio bastante grande, con muchas líneas de investigación, incluso algunas de ellas en el extranjero”.

“Lo importante es que se demostró que hay un corredor para el lavado de activos en nuestro país, ya que, si bien tenemos un delito de estafa en Norteamérica, acá se seguía todo el proceso de lavado de activos, considerando la colocación de estas platas para luego pasarlas por distintas cuentas para que se pierda el rastro, e instalarlas en empresas consolidadas para así disfrazar este patrimonio”, agregó Menay.

Tras el operativo se incautó más de un millón de dólares en efectivo de diferentes denominaciones, además de vehículos y relojes de alta gama, y armas de fuego.

La audiencia de formalización de los imputados por los delitos de lavado de activos y asociación criminal continúa desarrollándose en el juzgado de garantía de Iquique y se prevé dure varios días.

Desde fiscalía explicaron que la organización criminal creaba empresas de papel -denominadas empresa “Kamikaze o Categoría A”-, con domicilios inexistentes y sin actividad comercial, con el único fin de recibir los fondos provenientes de las estafas o actividades ilícitas del extranjero.

Una vez que los fondos ingresaban a las cuentas dólar bajo la apariencia de operaciones de comercio internacional, eran transferidos inmediatamente a las empresas de “Categoría B o Intermediarias”, en las cuales los fondos eran fragmentados y triangulados a fin de ocultar su origen.

Estas sociedades tampoco tenían domicilios reales ni actividades comerciales, y a través de sus cuentas la organización retiraba dólares en efectivo, mediante el cobro de cheques y giros presenciales en sucursales bancarias del centro de Iquique y de Zofri.

Y por último estaban las empresas de “Categoría C o Consolidadoras”, las que en su mayoría correspondían a sociedades con actividad real y operaciones formalmente lícitas, mayoritariamente usuarias del sistema franco de ZOFRI Iquique y controladas por ciudadanos de la comunidad china.

La organización ingresaba a estas empresas las ganancias ilícitas, materializando la integración de los fondos al sistema económico formal, ya que, al ser empresas con actividad comercial efectiva, podían absorber y justificar contablemente las ganancias ilícitas, para que el dinero saliera al extranjero.

La investigación determinó que la organización constituyó aproximadamente 119 sociedades comerciales que le permitieron implementar el modelo asiático de defraudaciones transnacionales.

PURANOTICIA