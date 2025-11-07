Detienen a hombre que intentaba ingresar celulares y droga a la cárcel de Osorno con un dron

La noche del jueves 6, personal de Gendarmería y Carabineros logró detener al operador de un dron que, durante semanas, intentó ingresar teléfonos celulares y droga al Módulo 3 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno.

La intervención se activó a las 21:15 horas, cuando funcionarios de Gendarmería detectaron el dron sobrevolando el módulo de imputados reincidentes y descargando un envoltorio presuntamente recogido por internos. El alcaide (s), Mayor Danny Jara Arellano, activó el Plan de Enlace y alertó a la Primera Comisaría de Carabineros.

Desde plaza Suiza, en la intersección de Zenteno y Rodríguez, Carabineros fiscalizó a un hombre de 35 años que manipulaba el dron con una cuerda adosada a un calcetín, en cuyo interior se encontraron tres teléfonos celulares. “Carabineros, de manera inmediata, y de acuerdo con las características entregadas por el personal de Gendarmería, procedió a fiscalizar al sujeto”, indicó el capitán Thomas Riquelme.

El detenido, con antecedentes policiales, pero sin órdenes vigentes, fue puesto a disposición del Tribunal. También se dio cuenta al Juzgado de Policía Local, ya que no contaba con acreditación de la DGAC para operar drones. Se incautaron el dron, su control remoto, el celular del detenido y los objetos que pretendía ingresar.

En paralelo, Gendarmería realizó un allanamiento en los dormitorios 1 y 2 del Módulo 3, incautando cuatro teléfonos, seis litros de licor artesanal, un arma blanca de confección casera, un cable USB y un envoltorio con 21,9 gramos de cannabis sativa.

El coronel Gustavo Flores Abarca, director regional de Gendarmería, valoró el trabajo conjunto: “Cada día se hace más necesario el trabajo en conjunto de los distintos organismos que intervienen en la seguridad pública”.

La delegada presidencial regional, Paulina Muñoz, también destacó la coordinación: “Este operativo demuestra la importancia de la labor preventiva y del control que realizan ambas instituciones (…) Vamos a seguir fortaleciendo esta articulación y las capacidades operativas para enfrentar nuevas formas de delito”.

