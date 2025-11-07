Colegio de Profesores denunció que la Municipalidad de Talca despedirá a 400 docentes: calificó la medida como "aberrante"

La Municipalidad de Talca anunció el despido de 400 docentes y la reducción de horas de otros 200, medidas que el Colegio de Profesores de Chile calificó como una grave amenaza a la educación pública.

Para el presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, la decisión “afectará directamente la calidad educativa, ya que implica fusión de cursos lo que lleva al aumento de estudiantes, 45 por sala; eliminación de talleres y de actividades extra programáticas. En Talca como en el resto de Chile, no sobran profesores. Lo que está anunciando el municipio de Talca es aberrante”.

El líder gremial llamó a la comunidad de talquina a tomar conciencia de lo que se está haciendo: “Esto es un terrible golpe, una bomba atómica contra la calidad de la educación de la comuna. No hay que disminuir costos en los colegios, ahorren en los operadores políticos, en las contrataciones fantasmas, en los amigos de las autoridades, de los alcaldes y de las jefaturas, que a veces llegan a cargos que se inventan, pero no en las escuelas y sus dotaciones”.

El docente agregó que “cada profesor se necesita porque está atendiendo un curso, los talleres o realiza funciones docentes necesarias en las escuelas. Esto es aberrante y no se puede permitir. Como Colegio de Profesores vamos a hacer todo lo posible en las instancias legales, gremiales y de todo tipo en apoyo a nuestros colegas”.

Aguilar reiteró el llamado a la comunidad, vecinos y vecinas, apoderados de la escuela pública, a levantar la voz. “Hay que dar la lucha, porque esto es una verdadera bomba atómica para destruir la Educación Pública”.

