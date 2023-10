Detallan reforzamiento policial que se dispondrá en torno al perímetro de seguridad de edificios afectados por socavones

Tras anunciar el arribo de 140 Carabineros que reforzarán la seguridad en torno a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en la región de Valparaíso, la Delegada Presidencial Regional de Valparaíso, Sofía González y el Jefe de la V Zona Valparaíso, General Edgard Jofré detallaron el reforzamiento policial que se dispondrá en torno al perímetro de seguridad de los edificios Kandinsky, Miramar y Santorini.

Al respecto, González comentó que “en primer lugar, quisiera señalar que esta es una situación profundamente compleja y que debe ser abordada con mucha rigurosidad y también con mucha conciencia de lo que sucede. Hoy tenemos vecinos y vecinas que están afectados, que sienten frustración, rabia y es importante que todas las acciones que vayamos realizando tiendan a dar respuestas a estas necesidades que entendemos y que compartimos. Y en ese sentido, existen dos investigaciones. La primera, una decisión que hemos colegiado con el general Jofré respecto de la revisión de los distintos procedimientos para poder identificar eventuales fallas respecto del control del perímetro y también responsabilidades. Por otro lado, una investigación que lleva adelante el Ministerio Público en coordinación con la Brigada de Robos de Policía de Investigaciones que nos va a permitir esclarecer cuáles son los hechos, el cómo, el dónde, el cuándo y finalmente dar con los responsables de estos delitos”.

En este sentido, la representante del Presidente en la región indicó que “respecto a temas de seguridad, contamos con la posibilidad de energizar algunos de los edificios dado que Chilquinta tiene la capacidad técnica y ya ha logrado mejorar las condiciones de la electrificación. Sobre las preocupaciones que se planteaban sobre el suministro eléctrico y su cobro, nos comunicamos inmediatamente con las empresas, nos evidenciaron que existía un error y que los servicios no van a ser cobrados considerando que no está en uso desde el día uno de esta emergencia. Por tanto, estamos solucionando los problemas, estamos presentes permanentemente y el momento ahora poder tomar las decisiones tendientes a dar mayores garantías a los vecinos y vecinas”.

Con relación a la reunión que sostendrá próximamente la Delegada Presidencial con las administraciones y vecinos de los edificios explicó que “desde el primer minuto la Delegación Presidencial ha estado presente en terreno llevando adelante las distintas acciones que se determinan a través de la Mesa Técnica y las coordinaciones que podamos realizar a través de las administraciones. Personalmente me reuní con ellos para poder mostrar cuáles eran esas acciones que estábamos llevando adelante y también acordamos una temporalidad respecto de cuándo encontrarnos. Lo importante, aquí es que una vez que recibimos esta denuncia de manera formal inmediatamente se tomaron medidas tendientes primero a poder revisar los procesos y segundo a reforzar la seguridad en el perímetro. Esos son elementos que se realizaron de inmediato porque entendemos que cuando algo falla entonces hay que enfrentar el problema y solucionarlo”.

Por su parte, el Jefe de la V Zona de Valparaíso de Carabineros, General Edgard Jofré señaló que “desde el inicio de estos socavones todo el mundo ha visto como los Carabineros hemos realizado el mejor esfuerzo posible, primero para haber convencido a las personas que de mutuo propio y con cero conciencia de seguridad iban a mirar lo que había ocurrido en el socavón, de hecho tuvimos Carabineros que fueron agredidos, golpeados, cursamos más de 30 denuncias a los respectivos tribunales por no acatar las normas”.

Según el general “desde que esta emergencia se declaró y, todo el mundo lo ha visto, tenemos servicios por avenida Borgoño por el lado de Reñaca, servicios de punto fijo por avenida Borgoño por el lado de Concón y por supuesto el servicio que lo compatibilizamos con el municipio a quien agradezco todo lo que ha puesto de su parte para trabajar por nosotros al igual que la delegación en el acceso principal de los edificios. Sin duda, que eso no fue suficiente, eso estaba montado de acuerdo al plan original, que así se levantó en su oportunidad y cuando ocurrió todo esto ordené inmediatamente la revisión de todos los procesos, readecuar el plan, ajustarlo a lo que se estaba viendo porque hubo vulneraciones que tienen que ver con el entorno directo de la estructura y, en ese sentido ya el día de hoy, pudimos incorporar una pareja de Carabineros montados por la duna, además, logramos ser acompañados con drones del municipio, con drones de la delegación que están volando durante las 24 horas justamente para detectar aquellos lugares que no son visibles por el Carabinero y aquellos lugares por el cual el Carabinero no puede llegar”.

Respecto al plazo de investigación se informó que está tiene 10 días prorrogable según lo establece la institución.

