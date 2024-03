Desesperación en vecinos de Mantagua: apuntan a Chilquinta ante riesgos de incendio en este sector de Quintero

Desesperados están los vecinos de la parcelación Campo Mar 1 de Mantagua, en la comuna de Quintero, por los constantes problemas de incendios y amagos de incendios que viven hace cinco años en sus casas. La instalación de líneas de posteado eléctrico de madera han ocasionado emergencias que no han cesado y, sin ir más lejos, en enero de este año volvieron a ocurrir.

Marcelo Sandoval, uno de los propietarios de las parcelas que hay en ese lugar, cuenta a Puranoticia.cl que “lo que ocurre reiteradamente es que estos postes de madera, porque nunca les hace mantención, a veces lanzan chispas y se encienden. Estos últimos 5 años hemos tenido unos 10 postes a los que les pasa eso y cuando se encienden empieza a caer carbón al suelo, se llama a Chilquinta, cortan la luz y a veces se llama a Bomberos para apagar el poste. Se han hecho muchos reclamos a la empresa para el cambio de los postes. Hay postes ladeados, a veces los árboles llegan a los cables. Hace unos 2 a 3 años presentamos un reclamo masivo con fotos de todos los postes, los números de clientes que estaban reclamando y nos respondieron una ridiculez diciendo que no nos preocupamos, que estaba todo dentro de norma y que iban a seguir revisando”.

El problema es que esto lejos de terminar, sigue ocurriendo. En enero de este año comenzó a pasar lo mismo, relata Sandoval: “Se prendió un poste fuera de mi casa, se había empezado a incendiar arriba, Chilquinta se demoró unas 4 horas en llegar, cortaron la luz y dijeron ‘bueno, el poste se va a apagar solo cuando se vaya la electricidad’. Es decir, cero protocolo y procedimiento. Se fueron y el poste se incendió todo arriba. Tuve que llamar a los Bomberos, lo apagaron y lo cambiaron por un poste de concreto. Cada vez que se incendia un poste lo cambian por uno de concreto, pero eso genera otros problemas con los postes de madera que aún hay”.

Es más, hace unos 10 días atrás, uno de los postes de madera conectados con los de concreto se quebró, por la tensión que había. “Llamamos a Chilquinta, saltaron chispas que cayeron al antejardín del vecino, sin luz y con agua por bomba. Nosotros, por suerte, teníamos agua porque teníamos paneles solares, así que entre los vecinos lo intentamos apagar. Luego llegaron Bomberos y Carabineros e hicieron un parte para reiterar la responsabilidad de Chilquinta. Ahora cambiaron los postes y llamaron al vecino para calmarlo y que no haga nada, pero dentro siguen existiendo 25 postes. Es una mala práctica de muchas compañías eléctricas en los sectores semiurbanos de no hacer ninguna mantención y escudarse en que no les corresponde cuando sí, sobre todo en este caso”.

De hecho, alertó que lo que ocurre en Mantagua “es una causa de incendio súper fácil, una negligencia muy grande. Ese día si no hubiese sido por la acción de vecinos se hubiese incendiado esa parcela, hay quebradas con bosque nativo, por lo que se habrían prendido casas y bosque y esto ha sido súper reiterativo. Además, hay un generador de los que están en los postes que nunca han cambiado y hay muchos vecinos que se les queman los electrodomésticos”.

Al respecto, Chilquinta señaló que “en respuesta a los requerimientos de nuestros clientes y tras realizar las evaluaciones técnicas, informamos que Chilquinta ya inició trabajos de mejoramiento a la infraestructura eléctrica y postes emplazados en el sector, los que continuarán durante los próximos meses. Es importante aclarar, que la condición actual no reviste riesgos para la comunidad”.

