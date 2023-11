Desde Viña del Mar dan inicio a «Ronda Impacto» de Carabineros en toda la región de Valparaíso

En la plaza O´Higgins de Viña del Mar, la Delegada Presidencial Regional de Valparaíso, Sofía González junto al Jefe de la Zona de Carabineros de Valparaíso, General Edgard Jofré y la alcaldesa Macarena Ripamonti supervisaron el despliegue de más de medio centenar de efectivos de la policía uniformada, quienes realizarán diversos operativos y controles en el centro de la Ciudad Jardín, los cuales se suman al resto del contingente que ha dispuesto en toda la región para realizar esta «Ronda Impacto», con la finalidad de entregar mayor seguridad en diversos puntos de la región.

González explicó que “este servicio focalizado se está realizando a nivel nacional, ronda de impacto que tiene expresión en la región de Valparaíso y en cada una de sus prefecturas, con un fortalecimiento del despliegue, del control y fiscalización, en coordinación con las municipalidades en puntos álgidos o que han sido determinados por parte del análisis del levantamiento criminal de Carabineros y que necesitan ser intervenidos, que requieren de ser visibilizados respecto del despliegue policial”.

Para la representante del Presidente en la región esto demuestra que “estamos haciéndonos cargo de una preocupación que es básica y prioritaria para los vecinos y vecinas de la región de Valparaíso, que hay que sentirse seguros y, que a pesar de todo el trabajo y los avances que hemos tenido en esta materia, aún sienten que requieren mayor presencia del Estado, mayor presencia de la institucionalidad, en este caso de Carabineros de Chile”.

Respecto al propósito de la Ronda Impacto, el Jefe de la Zona de Carabineros de Valparaíso, General Edgard Jofré comentó que “tiene como objetivo fundamental detener delincuentes, sacar armas, incautar droga, incautar vehículos y controlar a aquellas personas que nosotros tenemos identificados como delincuentes prolíficos. Todos sabemos que donde exista aglomeración de personas los delincuentes van a estar. Y es por eso que el día de hoy estamos acá con un esfuerzo importantísimo, por supuesto, acompañados del municipio, de nuestra delegación presidencial, justamente para controlar”.

El General Edgard Jofré aseguró que “hoy vamos a controlar fuerte y vamos a detener, vamos a sacar armas y vamos a entregar un poco más de tranquilidad a las personas buenas, que es lo que nos interesa. Los Carabineros trabajamos para las personas buenas, trabajamos para los buenos vecinos. Y reitero, cuando vean a un Carabinero que está deteniendo, por favor, abran espacio, ya que, nosotros los Carabineros, cuando aplicamos nuestros procedimientos, es hacia delincuentes, es porque hay una denuncia, porque hay un indicador y porque nosotros tenemos información que esa persona que está siendo controlada puede ser eventualmente un delincuente prófugo, un individuo que porta armas, que porta droga y lo único que quiere es hacer daño al resto de las personas. Y en ese aspecto necesitamos de la colaboración de los buenos ciudadanos”, reiteró.

Por su parte, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamontitras valorar el despliegue de Carabineros indicó que “este trabajo tiene cuatro patas. Uno, el municipio con los servicios, tenemos a disposición 24/7 a nuestro equipo de fiscalizadores y de seguridad del municipio, ellos no son Carabineros, no pueden detener y auna sí salen con toda su vulnerabilidad a la calle. Dos, Carabineros que trabajan hace 28 meses junto con nosotros con los servicios OS-14, no solamente en los puntos críticos sino en el resto de los cerros. Tres, el acompañamiento del Gobierno nacional con mayor dotación que lo que necesitamos. Y cuatro, los vecinos, no podemos ser críticos del comercio ambulante si seguimos comprando ahí y esa colaboración tiene que ser de todas las personas”.

Destacar que la «Ronda Impacto» contempla el despliegue de Carabineros en diversas comunas de la región, con personal motorizado, de infantería e incluso personal de Control de Orden Público que apoyará los diversos procedimientos a ejecutar.

