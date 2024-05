Desde "no espero nada" a "destacar logros alcanzados": Diputados de Valparaíso revelan sus expectativas de la Cuenta Pública

Este sábado 1 de junio se llevará a cabo en el Congreso Nacional, en Valparaíso, una de las tradiciones republicanas más importantes que tiene el país: la Cuenta Pública a la Nación que realiza el Presidente de la República, para dar cuenta de un balance de su gestión durante el último año, además de revelar proyectos a futuro.

El acto, también conocido como Mensaje Presidencial, tiene casi dos siglos de existencia, aunque sólo el 2017 retomó su tradición de efectuarse el 1 de junio, pues durante largos años se efectuó los días 21 de mayo, coincidiendo así con el Día de las Glorias Navales. Justamente para no opacar esta jornada se decidió volver a separarlos.

Las palabras que entregará el presidente Gabriel Boric ante las máximas autoridades del país tendrá como horario de inicio las 11:00 horas del sábado 1 de junio y todos los entretelones, la previa y las reacciones de lo ocurrido podrá seguirlas en Puranoticia.cl.

Bajo este contexto, este medio conversó con algunos diputados que representan a la región de Valparaíso, tanto en el Distrito 7 (costero) como en el Distrito 6 (interior), para conocer sus expectativas de cara al balance que realice el Mandatario en el Congreso.

Por el lado de la oposición, el diputado Andrés Celis comentó que "la verdad es que de la Cuenta Pública espero bien poco del presidente Boric. Lo más probable es que entregue muchos números, muchos datos de lo que supuestamente ha realizado. Creo que va a poner énfasis en el cumplimiento teórico de la cantidad de viviendas que este Gobierno ha logrado, siempre sumando a aquellas que ya se estaban levantando de los gobiernos anteriores. Va a hablar seguramente del CAE, de algún sistema, de poder hacer algún perdonazo a los deudores. Pero más allá de eso, no espero mucho".

A ello, el parlamentario de Renovación Nacional añadió que "como todo anuncio que ha realizado, algo dirá del crecimiento, de la inflación. Hablará un poco de lo que fueron los Panamericanos, de las Olimpiadas que hay que realizar. Pero si somos bien concretos y uno hace un resumen de lo que han sido estos dos años, no cabe duda que si uno compara su programa de Gobierno y sus promesas, con el resultado de hoy día, la conclusión es que no se ha cumplido ni siquiera un 5% de lo prometido".

Por su parte, el diputado Luis Sánchez aseguró a Puranoticia.cl que "la verdad es que no espero nada. El Presidente ya ha demostrado que su ideología para él pesa más que enfrentar los graves problemas que hoy sufre nuestro país. Chile necesita un Gobierno que entienda los desafíos que hoy vivimos, en inseguridad, inmigración descontrolada, inflación, baja inversión privada, entre muchos otros problemas".

El legislador del Partido Republicano sumó que "hay grandes incumplimientos y promesas que no avanzan, como el tren a Santiago, la renovación de vehículos de Carabineros, la reforma al sistema de aseguramiento de la calidad en educación y abordar las listas de espera en salud. No creo que las cosas vayan a cambiar mucho".

El diputado Hotuiti Teao, en tanto, dijo que "esperemos que el Presidente hable con la verdad, porque en años anteriores y en su campaña, precisamente, prometió la condonación del CAE (Crédito con Aval del Estado) y hasta ahora seguimos esperando un proyecto de ley que atienda esa problemática. Hizo anuncios en el pasado sin tener idea de cómo los iba a financiar y este sábado esperamos que finalmente se sincere con la ciudadanía e informe que es algo que no va a ocurrir y deje de jugar con los sueños de los deudores del CAE, a quienes les ha mentido por años".

Junto a esperar anuncios en materia de salud y seguridad, el parlamentario (Ind.-Evópoli) agregó que "pedimos expresamente que, de una vez por todas, controle el ingreso ilegal por las fronteras de nuestro país. El narcotráfico no se va a controlar nunca si tenemos las puertas de nuestro país abiertas de par en par, sin ningún tipo de medidas de control de ingreso para ilegales que quieren venir a delinquir. Esperamos que se deje de lado la retórica y los anuncios ampulosos y sin sustancia, y empecemos a trabajar por dar soluciones concretas, reales, económicamente viables y que finalmente mejoren la calidad de vida de las familias del país".

Tras acudir a La Moneda a entregar propuestas en materia migratoria, el diputado Andrés Longton señaló que "tenemos el legítimo temor de que el Presidente no diga una sola palabra de la migración ilegal en su Cuenta Pública. Queremos señalarle muy claramente que la migración irregular, es decir, el ingreso ilegal en nuestro país, tiene que estar establecido como delito porque hoy día no tiene ningún costo entrar y salir de Chile. El «Tren de Aragua» lo hace sin ninguna dificultad y el Ejército no puede hacer milagros mientras aquello no tenga una sanción real".

El militante de RN agregó que "le pedimos al Presidente de la República que tome estas propuestas, que las haga suyas si quiere, pero que aborde con seriedad el problema de la migración ilegal que tiene saturado nuestro país, sobre todo con los índices de delincuencia y cómo se va colando el crimen organizado de manera evidente, descarada, y que a todas las luces ya es un escándalo, y que lamentablemente hoy nos tiene con esta crisis de inseguridad que no tiene presente la historia y cada vez con homicidios más violentos, brutales y crueles, muchos liderados por bandas extranjeras”.

Ahora bien, por el lado del oficialismo, la diputada de la zona interior de la región, María Francisca Bello, comentó que "nuestra mayor prioridad ahora es el tema de infraestructura y financiamiento en salud. Por ejemplo, el tema de las salas oncológicas hasta ahora no ha sido resuelto. Si bien, existen proyectos que verán la luz a finales de este año en el Hospital San Camilo, creemos que se hace necesaria mayor prioridad a estos. Las personas con cáncer no pueden seguir esperando".

Quien también es presidenta regional de Convergencia Social (partido del Presidente) en Valparaíso, dijo que "lo mismo ocurre con jardines infantiles y salas cunas. Tenemos muchas expectativas en los anuncios que dará el Presidente y esperamos que el cuidado y educación de la primera infancia sea un tema destacado. El futuro de Chile está en los niños y niñas y debemos procurar mayor financiamiento a este tema".

También por el lado del Frente Amplio, la diputada Camila Rojas sostuvo que "el Gobierno ha demostrado que puede cumplir, como lo evidencian los avances en materia de seguridad, el aumento del sueldo mínimo, la implementación de la Ley de 40 Horas y el Copago Cero en salud pública, entre otras materias".

La representante del Partido Comunes además expuso que "estos logros muestran la capacidad para realizar cambios significativos cuando existe voluntad y unidad. Confío en que esta Cuenta Pública no sólo destacará los logros alcanzados, sino que también delineará un camino claro y concreto para seguir cumpliendo".

También desde el lado oficialista, pero en el denominado «Socialismo Democrático», el diputado socialista Tomás de Rementería manifestó a Puranoticia.cl que "espero que el Presidente tome en consideración a la región en su Cuenta Pública, que entregue luces claras sobre la reconstrucción, además de reforzar la infraestructura vial y el compromiso con el desarrollo de nuestra infraestructura portuaria, jugándosela por el Puerto Exterior de San Antonio y la expansión de Valparaíso, así como la habilitación comercial del Aeropuerto de Concón".

En tanto, la diputada Carolina Marzán contó que "a título personal, me encantaría que el presidente Gabriel Boric, en esta tercera Cuenta Pública, anunciara que se está trabajando en las indicaciones para poder concretar el registro nacional de personas condenadas por maltrato animal. El Gobierno ya se comprometió a trabajar en esto. Por esa misma razón me gustaría mucho que el presidente lo anunciara".

"Es importante que se destaquen los avances en seguridad en la región de Valparaíso donde, lamentablemente es una de las zonas donde más ha incrementado la ocurrencia de delitos de mayor connotación social. Por lo mismo, creo que debieran venir anuncios importantes en esa materia. Es esencial que se pueda hablar de un tema tan sensible como el proyecto de Ley Alberto, del cual soy autora, para poder aplicar test de drogas cada 6 meses a choferes de la locomoción colectiva. Sin duda el Presidente sabrá a qué darle prioridad y estamos expectantes ante la tercera cuenta pública del Mandatario", sentenció la legisladora del PPD.

