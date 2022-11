Desde llamados a respetar la ley hasta esperar que la justicia se pronuncie: concejales opinan por denuncia de Jorge Cafena contra Ripamonti

Diversas reacciones ha generado la decisión del ex director de Seguridad y Fiscalización del Municipio de Viña del Mar, Jorge Cafena Garfe, de acudir a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para presentara un recurso de protección contra la alcaldesa Macarena Ripamonti, a quien acusa de ejercer presión para obstruir su carrera funcionaria al interior de la casa edilicia de la Ciudad Jardín, a la que ha pertenecido por 37 años.

"A un mes de asumir su administración, la Alcaldesa me trasladó, sin mediar explicación, de la Dirección de Seguridad, Fiscalización y Ordenamiento Comunal, de la cual era Director, hacia el Departamento de Mantención, Reparación de Vehículos y Maquinaria Pesada. Es decir, pasé de Director de una Dirección a Director de un Departamento, vulnerándose mis derechos funcionarios", explicó el histórico funcionario municipal.

También explicó que tras la renuncia del Director de Operaciones, el 1 de abril de 2022, fue nombrado como suplente otro funcionario, por seis meses, a pesar que él dijo tener el grado más alto y la mayor antigüedad. Luego, el 1 de octubre, Cafena asumió dicha unidad, pero sólo hasta el 5 de octubre, pues fue trasladado al Departamento de Programas Estratégicos, al que califica de "departamento fantasma" debido a que no tiene oficina municipal ni personal a cargo.

"Pretendo con esta acción que se respete mi carrera funcionaria y, a la vez, se dé cumplimiento a lo establecido en el estatuto administrativo, tanto para mi persona como para el resto de los funcionarios municipales de Viña del Mar", dijo el protagonista de la denuncia que fue acogida por la Corte de Apelaciones, que ordenó a la Municipalidad de Viña del Mar informar respecto de esta situación que acusa.

Respecto a una posible "persecución política" de la administración Ripamonti, considerando que Cafena se desempeñó durante toda la gestión Reginato en puestos directivos, lo descartó diciendo que "yo diría que es una persecución laboral".

NO HAY "TRATOS PRIVILEGIADOS"

Consultados desde el Municipio de Viña del Mar frente a lo consignado por el histórico funcionario, señalaron que tienen un "trabajo igualitario para cada uno de sus trabajadores, por lo que no pueden existir tratos privilegiados".

"Todos están sujetos a evaluación de competencias, cumplimiento de las responsabilidades funcionarias y, sobre todo, probidad y transparencia", agregaron desde el órgano que administra la militante de Revolución Democrática.

También expusieron que "respetamos íntegramente el derecho a la defensa y a las acciones que cualquier trabajador pueda ejercer, ya que esta administración se rige rigurosamente por el cumplimiento de la ley, y serán los tribunales de justicia y la Contraloría los que juzgarán conforme a la evidencia".

PIDEN "RESPETAR LA LEY"

Una vez conocidas las dos partes de esta acusación, Puranoticia.cl tomó contacto con algunos concejales de la Ciudad Jardín, quienes analizaron las palabras emitidas por Jorge Cafena y, principalmente, el recurso interpuesto en la justicia.

En primer lugar, el edil René Lues (DC) comenzó señalando que "la carrera funcionaria se encuentra regulada en el estatuto administrativo municipal, precisamente para que esté ajena a cualquier tipo de arbitrariedades de la autoridad política de turno".

Bajo este contexto, subrayó que "si lo que corresponde, por escalafón municipal, es que asuma la Dirección del área de Operaciones el señor Cafena, me parece que la Alcaldesa debe respetar la ley y la carrera funcionaria y no valerse de resquicios, realizando cambios de última hora para impedir que un funcionario de carrera alcance el puesto que administrativamente le corresponde".

QUE LA JUSTICIA SE PRONUNCIE

En tanto, el concejal Pablo González (PC) comentó a Puranoticia.cl que "si él dispuso que la mejor alternativa era recurrir a la justicia, tendrá que ser la justicia la que se pronuncie respecto a si se ha vulnerado alguno de sus derechos laborales como funcionario municipal. No obstante, no creo que haya una persecución laboral, porque él alude que como no es político, en la práctica creo que no existe persecución".

De igual forma, planteó que "yo creo que hay responsabilidades de algunos funcionarios en ciertos hechos que hoy no permiten ponerlo en puestos de dirección propiamente tal. Además, esa es una facultad que tiene la primera autoridad comunal, la Alcaldesa, de reubicar a los funcionarios como mejor estime conveniente".

También puntualizó que la decisión adoptada por Cafena "causa más daño a la institucionalidad municipal que buscar mejoras, porque esto de irse a las patadas y los combos no busca resolver el problema de raíz, sino que sentar las dudas que hay una vulneración de derechos".

PROCESO JUDICIAL

El concejal Alejandro Aguilera (CS) también conversó con Puranoticia.cl respecto del tema, del cual indicó que "la Dirección de Seguridad Pública que existía antes de la actual administración y del actual Concejo Municipal no estaba ajustada a la reforma que se hizo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades respecto de su creación, donde el cargo debía ser proveído por el Alcalde o Alcaldesa".

Dicho esto, el edil frenteamplista explicó que una de las primeras cosas que votaron al asumir sus cargos fue la creación de esta estructura y su incorporación al reglamento.

Respecto al posterior paradero funcionario de Jorge Cafena, Aguilera dijo que "no me podría referir mucho porque una vez que él deja esta pseudo Dirección de Seguridad Pública, pasa a formar parte de la planta de la Municipalidad, por lo tanto, si las decisiones que ha ido tomando la Alcaldesa en función de las prerrogativas que tiene, están ajustadas a derecho, creo que tiene que resolverse a través de un proceso judicial que evalúe en su justa medida los argumentos de una u otra parte, lo que al menos yo como Concejal no tengo en totalidad".

PURANOTICIA