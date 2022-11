Jorge Cafena acude a la justicia y acusa a alcaldesa Ripamonti de obstruir su ascenso en la Municipalidad de Viña del Mar

En una nueva polémica se está viendo involucrada la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti Serrano, luego que el ex director de Seguridad y Fiscalización del Municipio, Jorge Cafena Garfe, presentara un recurso de protección acusando a la máxima autoridad edilicia de ejercer presión para obstruir su carrera funcionaria al interior del órgano comunal al que ha pertenecido por largos 37 años.

En concreto, el aún funcionario municipal de la Ciudad Jardín denuncia que lo destinaron a cumplir "cargos menores", negándole, además, su derecho a asumir la Dirección de Operaciones de la Municipalidad viñamarina.

A raíz de esta acción judicial, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a la Municipalidad de Viña del Mar informar respecto de esta situación, contestando las acusaciones de arbitrariedad que se le han imputado, dando cuenta si su actuar se ajusta a derecho.

EN CONSTANTE ROTACIÓN

Cafena fue removido de la Dirección de Seguridad Pública al inicio de la administración frenteamplista en la comuna, siendo destinado al Departamento de Mantención y Reparación de Vehículos de Maquinaria Pesada, área perteneciente a Operaciones. Luego, el trabajador fue nuevamente sacado de su cargo –asegura el denunciante– para que no asumiera la Dirección de Operaciones el pasado 4 de octubre.

"A un mes de asumir su administración, la Alcaldesa me trasladó, sin mediar explicación, de la Dirección de Seguridad, Fiscalización y Ordenamiento Comunal, de la cual era Director, hacia el Departamento de Mantención, Reparación de Vehículos y Maquinaria Pesada. Es decir, pasé de Director de una Dirección a Director de un Departamento, vulnerándose mis derechos funcionarios", explicó Jorge Cafena.

Además, comentó que tras la renuncia del Director de Operaciones, el 1 de abril de 2022, fue nombrado otro funcionario por seis meses, en calidad de suplente, a pesar de que Cafena tenía el grado más alto y la mayor antigüedad en el área. Luego, el 1 de octubre, de acuerdo con lo establecido en el estatuto administrativo y por el sólo ministerio de la ley, Jorge Cafena asumió como Director de Operaciones, cargo que ejerció hasta el 5 de octubre, cuando fue trasladado al Departamento de Programas Estratégicos, dependiente de la Administración Municipal.

Actualmente, se encuentra destinado a una unidad que llama "departamento fantasma", pues no tiene oficina municipal ni personal a cargo. De hecho, afirma que alguna vez funcionó bajo el nombre de Departamento de Programas Estratégicos de Viña del Mar, pero que algunas de sus funciones fueron asignadas a otras unidades.

DECISIÓN INCONSTITUCIONAL

A juicio de la defensa de Jorge Cafena, estas designaciones están bajo un marco inconstitucional, puesto que el funcionario posee antigüedad en el escalafón de la Dirección de Operaciones y Servicios, reconocido por el artículo 51 de la ley 18.883 y, en consecuencia, le corresponde ocupar esa vacante, tanto por su trayectoria por varias décadas como por el amplio conocimiento de este rubro.

El equipo jurídico que defiende al ex directivo municipal, liderado por el abogado Felipe Olea, explicó en que "aquí existe un estatuto de funcionarios municipales y claramente no se ha respetado, desconociendo el derecho de propiedad que tiene nuestro representado respecto del cargo público que le corresponde asumir, teniendo en cuenta los años de trayectoria en el nivel de ascensos".

El profesional agregó que esto fue "frenado por los nuevos equipos de trabajos impuestos por la alcaldesa Ripamonti que, a decir verdad, estarían transformando las direcciones y altos cargos del Municipio en un reducto político de la autoridad de turno suprimiendo, mediante concursos amañados, la carrera funcionaria".

Tras la presentación del recurso de protección, Jorge Cafena indicó que "pretendo con esta acción que se respete mi carrera funcionaria y, a la vez, se dé cumplimiento a lo establecido en el estatuto administrativo, tanto para mi persona como para el resto de los funcionarios municipales de Viña del Mar".

¿PERSECUCIÓN POLÍTICA O IDEOLÓGICA?

Consultado acerca de si estas decisiones adoptadas la administración Ripamonti estarían relacionadas a materias políticas, considerando que Cafena alcanzó notoriedad en el Municipio durante la gestión de Virginia Reginato, el denunciando sostuvo que "no podría decir que es una persecución política, ya que yo no soy político, por el contrario, diría que es una persecución laboral".

Junto a ello, el ex directivo municipal precisó que "han ocurrido una serie de hechos, como acusaciones indirectas, señalándome como responsable de la supuesta pérdida de camiones y de maquinarias del Departamento de Mantención, Reparación de Vehículos y Maquinaria Pesada, o denuncias realizadas por la Alcaldía por supuestas irregularidades en la construcción de la maestranza en el año 2012".

También denunció que "se me acusó de haber trabajado más de siete días seguidos en cuatro oportunidades el año 2020, días que se encontraban totalmente justificados debido a emergencias de índole forestal, cuestiones de seguridad, incendios y con motivo del Plebiscito Nacional. En consecuencia, como Director de Seguridad de la comuna, estaba mandatado a concurrir a dichas actividades, no pudiendo justificar mi ausencia por ser día domingo o de descanso. De haberlo hecho, me hubiesen criticado públicamente".

PURANOTICIA