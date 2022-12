Desde “ciencia ficción” a “intencionalidad política” de Melipillán: defensa de Viñambres responde a ofensiva de ediles de Quilpué

Dos son los conflictos que mantienen en jaque al ex alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres Adasme, quien durante este miércoles 14 de diciembre acudió hasta el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso, en compañía del abogado Andrés Silva, para presentar un documento con el que busca zafar de uno de ellos.

El primer caso dice relación con una acusación por notable abandono de deberes presentada por cinco concejales de la Ciudad del Sol, debido a una resolución de Contraloría que insta a los ediles a acudir a la justicia electoral tras incumplir dictámenes que exigían a la administración Viñambres regularizar el vínculo contractual de 17 trabajadores del Zoológico Municipal de Quilpué.

El segundo tema que complica al ex jefe comunal del Partido Socialista (PS) dice relación con la construcción del Centro Integral del Adulto Mayor, obra ubicada a un costado del liceo municipal A-39 Guillermo Gronemeyer y en la cual la Contraloría indica que hubo infracción en el proceso de proyección y ejecución de los trabajos.

Frente a ambos casos, Viñambres adelantó a la prensa local que presentaría acciones legales contra la alcaldesa Valeria Melipillán y los ediles Francisco Villegas, Carolinas Contreras, Paula Castro, Mary Ann Foster y Patrick Retamales: "Aquí ha habido concejales que han hecho ver que hubo actos de corrupción, pero no tienen ninguna prueba. Por eso estoy haciendo el estudio jurídico para ver acusaciones de injurias y calumnias, y yo creo que es más por injurias que por calumnias".

TRABAJADORES DEL ZOO

Cinco concejales de la Ciudad del Sol acudieron al Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso a presentar un requerimiento de inhabilidad por cinco años contra el ex alcalde Mauricio Viñambres, aduciendo que durante su gestión incurrió en notable abandono de deberes por un caso relacionado a los contratos de 17 trabajadores del Zoológico Municipal.

Estos trabajadores permanecían desde el año 1990 contratados por el Código del Trabajo, sin embargo, desde el año 2015 la Contraloría General de la República estableció que debían ser contratados como funcionarios municipales. Tras ello, el ente que fiscaliza a los órganos del Estado dictaminó que Mauricio Viñambres cometió desacato a esta instrucción, apuntando a su responsabilidad administrativa.

Los ediles explicaron que presentaron este requerimiento ante el TER luego que se constatara un perjuicio hacia funcionarios municipales, en términos de contratos laborales y beneficios pecuniarios, además de dar cuenta de su compromiso ciudadano con la probidad y la transparencia.

La concejala Paula Castro explicó tras la presentación del requerimiento que "Contraloría reiteradamente notificó y porfiadamente no se hizo, en desmedro de trabajadores, funcionarios de este Municipio, más allá de que después se haya subsanado el hecho y se ha yan contratado".

PIDEN DESESTIMAR REQUERIMIENTO

Ante estas acusaciones, el abogado Andrés Silva presentó ante el TER de Valparaíso un documento con el cual dan respuesta a los concejales quilpueínos y, además, solicitan al tribunal que desestime lo indicado por los ediles Contreras, Castro, Foster, Villegas y Retamales.

Para ello, el documento de 18 páginas se basa tres argumentos: Incompetencia del Tribunal Electoral para conocer de esta acción; caducidad de la acción y; decaimiento y falta de oportunidad del sumario administrativo sustanciado por la Contraloría, que es el único fundamento del requerimiento de inhabilidad presentado.

El abogado Andrés Silva, en conversación con Puranoticia.cl, explicó que "estamos contestando este requerimiento y pidiendo que se desestime de plano, atendido que aquí el ex alcalde Viñambres no ha abandonado sus deberes, básicamente porque aquí lo que se reclama no es que no haya cumplido, sino que antes que acabara su período alcaldicio cumplió a cabalidad con estos pronunciamientos de Contraloría. De hecho 13 de los 17 funcionarios del Zoológico en su gestión pasaron a ser parte de la planta del Municipio y los otros cuatro fueron contratados bajo la modalidad de contrata, por tanto todos son funcionarios municipales".

El profesional –quien, recordemos, patrocinó la acusación por notable abandono de deberes contra la ex alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato– agregó que "el dictamen de Contraloría se cumplió y obviamente que se puede tener distintas opiniones respecto de la oportunidad en que esto ocurrió y las razones que se tuvieron para hacerlo en algún momento, entre ellas que se aprobó la ley que permitió a los municipios adecuar sus plantas municipales y generar los cupos para que esto ocurriera y esto ocurrió el 2019".

Por tanto, afirmó que "hay una serie de explicaciones que dan cuenta de por qué el ex Alcalde tomó estas decisiones, cómo cumplió este dictamen, pero en caso alguno esto puede ser catalogado como "abandono de deberes".

"INTENCIONALIDAD POLÍTICA"

A juicio del abogado Andrés Silva, todo lo ocurrido con los concejales obedece meramente a una jugada política: "Yo creo que hay una clara intencionalidad política de parte de la actual alcaldesa Valeria Melipillán y un grupo de concejales, de denostar la figura del ex alcalde Viñambres, de atacarlo políticamente y, por tanto, se usa este mecanismo de la justicia electoral para tratar de afectar, de alguna manera, o hacer una crítica a lo que fue su gestión".

Por ello insistió en que "aquí no hay notable abandono de deberes, aquí efectivamente lo que hay es una diferencia que puede existir o que la Contraloría detecta en cuál es el tiempo que la administración del ex alcalde Viñambres se tomó para modificar la calidad jurídica de estos trabajadores, pero nada más que eso. Entonces esto es un reproche que se le quiere hacer a una decisión de mérito y oportunidad del ex alcalde, tratando de hacer una construcción de ciencia ficción respecto a que esto podría llegar a constituir una causal que implicara inhabilitar a Mauricio Viñambres a ejercer cargos públicos en los próximos cinco años".

Respecto a los plazos, el profesional sostuvo que "estamos tratando de apurar esto lo más posible para que se despeje de una buena vez, pero no puedo estimar un plazo porque dependerá mucho de cuánto los requirentes quieran dilatar esto y, hasta el momento, lo que han demostrado es que pareciera que para poder ocultar los yerros de la gestión actual, tanto de la Alcaldesa como de los Concejales, obviamente que quieren tener vigentes estos temas que vinculan al ex alcalde Viñambres, a pesar que no tenga ningún asidero en la realidad ni en el derecho".

EL OTRO DOLOR DE CABEZA

El segundo flanco abierto del ex alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, dice relación con la construcción del Centro Integral del Adulto Mayor, el cual llevaba un 17% de ejecución a un costado del liceo municipal A-39 Guillermo Gronemeyer. Fue justamente su ubicación lo que trajo los problemas para el ex jefe comunal.

Al asumir la administración Melipillán, la comunidad escolar le manifestó sus reparos frente a las obras que se llevaban a cabo en el lugar, cuestión que fue acompañada de una denuncia ante la Superintendencia de Educación, pues se ejecutaban obras con grúas de gran tamaño y sin mayores condiciones de seguridad para proteger a los niños, niñas y adolescentes del establecimiento.

En base a estos hechos, la gestión frenteamplista detectó problemas de seguridad y otros de raíz, como por ejemplo que el liceo tiene el comodato de todo el sector en el cual se encuentra emplazado, por lo cual no se puede subdividir para otras obras que no sean de carácter educacional.

A raíz de ello, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Quilpué decidió paralizar los trabajos, que ya llevaban cerca de un 20% de ejecución. De forma paralela, se ordenó un sumario administrativo y se pidió un pronunciamiento a la Contraloría, la que respondió diciendo que hubo infracción en el proceso de proyección y ejecución de las obras del Centro Integral del Adulto Mayor.

PURANOTICIA